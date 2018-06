Charles Gounod, bicentenaire de sa naissance (3/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Charles Gounod, musique

Jean de la Fontaine, texte

Le corbeau et le renard

Chœur à 4 voix d'hommes :

Francois Le Roux, baryton

Laurence Dale et Jean-Paul Fouchecourt, ténors

Jean-Philippe Courtis, basse

Jeff Cohen, piano

EMI 7542272

Charles Gounod

Philémon et Baucis : Au bruit des lourds marteaux (Acte I - Air de Vulcain)

Peter Dawson, baryton-basse

Direction et orchestre non identifiés

Pearl GEMM CD 9336

Charles Gounod

Que les songes sont heureux

Gerard Souzay, baryton

Jacqueline Bonneau, piano

Decca 440419-2

Charles Gounod

La colombe (Acte II) :

- Le grand art de cuisine (Scène 1 - Maître Jean)

- Hélas Seigneur ! (Scène 9 - Sylvie et Horace)

- Apaisez, blanche colombe (Mazet)

Laurent Naouri, basse (Maître Jean)

Michele Losier, soprano (Mazet)

Erin Morley, soprano (Sylvie)

Javier Camarena, ténor (Horace)

Orchestre Hallé

Mark Elder, direction

Opéra Rara ORC53

Charles Gounod

La Reine de Saba : Faiblesse de la race humaine (Acte II - Adoniram)

Roberto Alagna, ténor (Adoniram)

Orchestre Symphonique de Londres

Yvan Cassar, direction

DGG 4811377

Charles Gounod

La Reine de Saba : Les juives et les sabéennes (Acte II)

Orchestre Symphonique de Londres.

Richard Bonynge, direction

Decca 4808480

Charles Gounod

La Reine de Saba : Plus grand dans son obscurité (Acte III - Air de Balkis)

Elina Garanca, mezzo-soprano (Balkis)

Orchestre du Theatre Communal de Bologne

Yves Abel, direction

DGG 479 0071

Charles Gounod

Mireille : Ouverture

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 6861862

Charles Gounod

Mireille (Acte II) :

- La farandole joyeuse et folle (Chœur, Mireille et Vincent)

- La brise est douce et parfumée (Chœur, Mireille et Vincent)

Andree Esposito, soprano (Mireille)

Alain Vanzo, ténor (Vincent)

Chœur et Orchestre Radio Lyrique de la RTF

Jules Gressier, direction

Chant du monde LDC 278921

Charles Gounod

Mireille : Voici la saison, mignonne (Acte II - Taven et Mireille)

Christiane Gayraud, mezzo-soprano (Taven)

Janette Vivalda, soprano (Mireille)

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Andre Cluytens, direction

EMI 7643822

Charles Gounod

Mireille:

- Si les filles d'Arles sont reines (Acte II - Couplets d'Ourrias)

- Voici le Val d'Enfer (Acte III - Prélude Ourrias et chœur)

Jose Van Dam, baryton (Ourrias)

Chœur et Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 6861862

Charles Gounod

Mireille : Voici la vaste plaine (Acte IV 2ème tableau - Mireille)

Jules Gressier, direction

Orchestre Radio Lyrique de ma RTF

Andree Esposito, soprano (Mireille)

Chant du Monde LDC 278921

Charles Gounod

Mireille : Anges du Paradis (Acte V - Air de Vincent)

Georges Thill, ténor (Vincent)

Orchestre sous la direction d’Eugène Bigot, direction

EMI 7671032

Charles Gounod

Le Vendredi-Saint - pour chœur a cappella

Chœur du College Gonville et Caius de Cambridge

Geoffrey Webber, direction

Centaur records CRC 2848

Charles Gounod

Rédemption : La pentecôte

Francoise Pollet, soprano

Chœur Régional Vittoria d'Ile de France

Orchestre National d'Ile de France

Michel Piquemal, direction

RCA 74321 43365 2

Charles Gounod

Ma belle amie est morte - pour baryton et piano

Francois Le Roux, baryton

Jeff Cohen, piano

REM 311243

Charles Gounod, musique

Jean de la Fontaine, texte

La cigale et la fourmi

Francois Le Roux, baryton

Laurence Dale, ténor et Jean-Paul Fouchecourt, ténors

Jean Philippe Courtis, basse

Jeff Cohen (Piano)

EMI 7542272

