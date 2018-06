Charles Gounod, bicentenaire de sa naissance (2/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Charles Gounod

Faust (Acte II) :

- Introduction (instrumental)

- Vin ou bière (Scène 1 - Wagner et Le Chœur)

- O sainte médaille (Scène 2 - Valentin, Wagner, Siébel et Le Chœur)

- Avant de quitter ces lieux (Scène 2 - Valentin)

- Allons, amis! (Scène 3 - Wagner, Méphistophélès, Siébel et Le Chœur)

- Le veau d'or (Scène 3 - Méphistophélès et Le Chœur)

José Van Dam, basse (Méphistophélès)

Thomas Hampson, baryton (Valentin)

Marc Barrard, baryton (Wagner)

Martine Mahé, soprano (Siébel)

Chœur de L'Armée Française

Chœur et Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5562242

Franz Liszt

Faust de Gounod S 407 : valse

Aldo Ciccolini, piano

EMI Classics 685865 2

Charles Gounod

Faust (Acte III) :

- Salut ! Demeure chaste et pure (Faust)

- Alerte ! La voilà ! (Méphistophélès et Faust)

-Il était un roi de Thulé (Marguerite)

- Un bouquet / O Dieu ! Que de bijoux ! (Marguerite)

Victoria de Los Angeles, soprano (Marguerite)

Nicolai Gedda, ténor (Faust)

Orchestre du Théâtre National de L'Opéra de Paris

Andre Cluytens, direction

EMI 5652562

Charles Gounod

Faust : Il se fait tard ! Adieu ! (Acte III - Marguerite et Faust)

Henri Busser, direction

Mireille Berthon, soprano (Marguerite)

César Vezzani, ténor (Faust)

Orchestre du Théâtre National de L'Opéra de Paris

Voix de son Maître OVD 50 045

Pablo de Sarasate

Fantaisie de concert sur Faust de Gounod - pour violon et piano

Gil Shaham, violon

Jonathan Feldman, piano

DGG 463483-2

Charles Gounod

Faust (Acte IV) :

- Gloire immortelle de nos aïeux (Chœur)

- Allons, Siébel ! (Valentin, Siébel, Méphistophélès et Faust)

- Vous, qui faites l'endormie (Méphistophélès)

- Que voulez-vous messieurs ? (Valentin, Faust et Méphistophélès)

- Par ici ! Par ici, mes amis ! (Marthe, Valentin, Marguerite, Siébel et Le Chœur)

- Écoute-moi bien, Marguerite ! (Valentin, Siébel, Marthe et Le Chœur)

Adrian Erod, baryton (Valentin)

Michaela Selinger, mezzo-soprano (Siébel)

Zoryana Kushpler, mezzo-soprano (Marthe)

Chœur et Orchestre de L'Opéra d'État de Vienne

Bertrand de Billy, direction

Orféo C 805 103 D

Charles Gounod

Faust - ballet pour orchestre :

- Allegretto

- Adagio

- Allegretto

- Moderato maestoso

- Moderato con moto

- Allegretto

- Allegro vivo

Pierre Monteux, direction

Orchestre Symphonique de San Francisco

RCA 09026 61975 2

Charles Gounod

Faust (Acte V) :

- Attends ! Voici la rue (Marguerite et Faust)

- Anges purs, anges radieux (Méphistophélès, Marguerite, Faust et Le Chœur)

Franco Corelli, ténor (Faust)

Nicolai Ghiaurov, basse (Méphistophélès)

Joan Sutherland, soprano (Marguerite)

Ambrosian Opera Chorus

Chœur de la Highgate School

Orchestre Symphonique de Londres

Richard Bonynge, direction

Decca 4212402

