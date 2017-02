Musique de la grande guerre (4/5)

♫ Programmation musicale ♫

Maurice Ravel

Le tombeau de Couperin : Menuet - arrangement pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Radio France

Myung Whun Chung, direction

Universal Music 4765148

Claude Debussy

Sonate en sol mineur, L.140 :

- Allegro

- Intermède

- Finale

Janine Jansen, violon

Itamar Golan, piano

Decca 478 2256

Giacomo Puccini

La rondine : denaro nient'altro che denaro! ...

Renée Fleming, soprano

Chœur Symphonique de Milan

Orchestre Symphonique de Milan

Marco Armiliato, direction

Decca 478 1533

Karol Szymanowski

Quatuor à cordes n°1, en Ut Majeur, opus 37 : Lento assai - Allegro moderato

Quatuor Prometeo : Aldo Campagnari Et Giulio Rovighi , violons - Massimo Piva , alto et Francesco Dillon, violoncelle

Brilliant Classics 94744

Karol Szymanowski

Sonate n°3, opus 36 - pour piano

Sviatoslav Richter, piano

Doremi DHR-8037

Béla Bartók

Le Prince de bois, opus 13

- Third dance : Dance of the waves, andante

- Fourth dance : Dance of the princess with the wooden prince, allegro

Orchestre Symphonique de Chicago

Pierre Boulez, direction

DGG 435863-2

Ottorino Respighi

Fontane di Rome, P. 106 :

- La fontana di valle Giulia all'alba

- La fontana del Tritone al matino

- La fontana di Trevi al merrigio

- La fontana di Villa Medici al tramondo

Orchestre Symphonique de Rome

Francesco La Vecchia, direction

Brilliant Classics 94392

Anton Webern

4 Lieder, opus 12 :

- Der Tag ist vergangen

- Die geheimnisvolle Flöte : "An einem Abend, da die Blumen dufteten"

- Schien mir's, als ich sah die Sonne

- Gleich und gleich : Ein Blumenglöckchen

Christiane Oelze, soprano

Eric Schneider, piano

DGG 457637-2

Gabriel Fauré

Sonate n°1 en ré mineur, opus 109 - pour violoncelle et piano :

- Allegro

- Andante

- Scherzo

Roland Pidoux, violoncelle

Jean Claude Pennetier, piano

Musifrance 2292-45022-2

Erik Satie

Parade : Finale - suite au "prélude du rideau rouge"

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 7494712