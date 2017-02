Musique de la grande guerre (3/5)

♫ Programmation musicale ♫

Maurice Ravel

Le tombeau de Couperin : Rigaudon

Alice Ader, piano

Fuga Libera FUG592

Claude Debussy

Sonate L 137 - pour flûte traversière alto et harpe :

- Pastorale

- Interlude

- Final

Vincent Lucas, flûte traversière

Lise Berthaud, alto

Marie-Pierre Langlamet, harpe

Indesens INDE040

Lili Boulanger

Psaume 24 - pour chœur orgue et orchestre

Chœur Monteverdi

Orchestre Symphonique de Londres

John Eliot Gardiner, direction

DGG 463789-2

Percy Grainger

The warriors : musique pour un ballet imaginaire - pour orchestre et 3 pianos

Malcolm Wilson, Roderick Elms, Wayne Marshall, pianos

Orchestre Symphonique de la Ville de Birmingham

Simon Rattle, direction

EMI 5564122

Carl Nielsen

Symphonie n°4, opus 29 FS 76 (L'inextinguible) : Allegro

Orchestre Philharmonique de New York

Alan Gilbert, direction

Dacapo 6200003

Béla Bartók

Suite pour piano, opus 14, Sz. 62, BB 70 (opus 14)

Andor Foldes, piano

DGG 00289 477 6511

Igor Stravinsky

Renard - intégrale

Eric Tappy, Pierre-André Blazer, ténors

Philippe Huttenlocher, baryton

Jules Bastin, basse

Siegfried Schmidt, cymbalum

Ensemble Instrumental

Charles Dutoit, direction

Erato ECD 88198

Heitor Villa-Lobos

Quatuor à cordes n°3 : allegro con fuoco

Cuarteto Latinoamericano

Brilliant Classics 6634/2

Charles Ives

Symphonie n°4 pour chœur et orchestre : very slowly - largo maestoso

Chœur et Orchestre de Cleveland

Christoph Von Dohnanyi, direction

Decca 443172-2

Arnold Schoenberg

Lieder op 22 : Vorgefühl - pour contralto et orchestre

Cornelia Kallisch, contralto

Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart

Heinz Holliger, direction

COL Legno WWE 8CD 20041/6

Manuel De Falla

Noches en los jardines de Espana : En el generalife - pour piano et orchestre

Eduardo Del Pueyo, piano

Orchestre des Concerts Lamoureux

Jean Martinon, direction

Philips 442753-2

Enrique Granados

Goyescas : El pelele - pour piano

Eduardo Del Pueyo, piano

Philips 442753-2