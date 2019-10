Cent ans après sa naissance, nous rendons hommage en deux parties à la soprano allemande Irmgard Seefried. 1/2

Pour Irmgard Seefried, le chant ne peut être que profond engagement personnel. Intuitive, spontanée, elle règne sur la scène avec une invention et une vivacité qui n'appartiennent qu'à elle. Un instinct ennemi de toute sophistication lui permet de trouver l'évidence du naturel, la pureté de la ligne, la finesse de l'émotion. Sous la splendeur du timbre et de la couleur vocale vibre une grande musicienne miraculeusement accordée à Richard Strauss et à Mozart. N'est-elle pas pour l'éternité ce Compositeur qui chante dans Ariane à Naxos : « Musik ist eine heilige Kunst » : La musique est un art sacré ?

Source : Pierre BRETON, « SEEFRIED IRMGARD - (1919-1988) », EncyclopædiaUniversalis

