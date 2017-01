Georges Prêtre, un géant du Nord (3/5)

♫ Programmation musicale ♫

Ambroise Thomas

Mignon : Je suis Titania la blonde (Acte II - Air de Philine)

Maria Callas, Soprano (Philine)

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

Georges Pretre, direction

Warner Classics 0825646340088

Johann Strauss Fils

Morgenblätter : Journaux du matin, opus 279 - pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Vienne

Georges Pretre, direction

Decca 478 2113

Francis Poulenc

Gloria pour soprano chœur mixte et orchestre :

- Gloria in excelsis deo

- Laudamus te

- Domine deus

- Domine fili unigenite

- Domine deus, agnus dei

- Qui sedes ad dexteram patris

Rosanna Carteri, soprano

Choeur et Orchestre National de la RTF

Georges Pretre, direction

EMI Classics 5668422

Antonín Dvořák

Symphonie n°9 en mi mineur, opus 95 B 178 : Molto vivace

Orchestre de Paris

Georges Pretre, direction

Erato 0190295953522/9

Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila :

- Prélude (Acte II)

- Samson recherchant ma présence (Acte II, scène 1 - Récitatif de Dalila)

- Amour ! Viens chercher ma faiblesse ! (Acte II, scène 1- Air de Dalila)

- J'ai gravi la montagne (Acte II, scène 2 -Le grand prêtre, Dalila)

- Il faut, pour assouvir ma haine (Acte II, scène 2 - Dalila et le grand prêtre)

- En ces lieux, malgré moi (Acte II, scène 3 - Samson et Dalila)

- Mon cœur s'ouvre à ta voix (Acte II, sène 3 - Air de Dalila et duo Dalila Samson)

Chœur René Duclos

Orchestre du Théâtre National de L'Opéra de Paris

Rita Gorr, mezzo-soprano (Dalila)

Jon Vickers, ténor (Samson)

Ernest Blanc, baryton (Le Grand Prêtre De Dagon)

Georges Pretre, direction

EMI Classics 7478958

Serge Rachmaninov

Concerto pour piano n°3, en ré mineur, opus 30 : Finale : Alla breve

Alexis Weissenberg, piano

Orchestre Symphonique de Chicago

Georges Pretre, direction

RCA 88985301502-03