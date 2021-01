Bonne année !

Enfin une nouvelle année, que nous entamerons avec chapeaux pointus et langues de belle-mère, en compagnie de Bourvil, La Bolduc et la Bottine souriante, mais aussi Jean-Sébastien Bach et sa cantate du Nouvel An Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm (Dieu, Ta renommée comme ton nom) BWV 171...

Horse Sled Wipeout, lithographie peinte à la main, atelier de gravure Currier and Ives, © Getty / Picturenow/Universal Images Group