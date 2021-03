Bertrand Chamayou, pianiste (1/2)

Bertrand Chamayou fête ses quarante ans ! Cet enfant de Toulouse s’est imposé comme un des pianistes les plus convoités d’aujourd’hui, à travers le répertoire traditionnel de son instrument, mais aussi la création contemporaine.

Le premier volet de notre hommage nous permettra de le retrouver notamment dans le Deuxième Concerto de Saint-Saëns, avec l’Orchestre National de France dirigé par Emmanuel Krivine, et le second, dans un autre Deuxième Concerto, celui de Michael Jarrell, avec le Klavierstück n°5 de Wolfgang Rihm, Wiegenmusik de Helmut Lachenmann, et les Mineral pianos d’Yves Chauris, en duo avec Jean-Frédéric Neuburger.

Soliste international incontournable, Bertrand Chamayou est un pianiste multiple, aussi bien chambriste que grand défenseur de la musique de notre temps.

Vidéo

Festival Présences 2019 Concert d'ouverture : Rihm, Dufourt, Stockhausen et Matalon

Interview de Bertrand Chamayou (artiste en résidence à Radio France de la saison 18-19)

Bertrand Chamayou interprète Saint-Saëns: Piano Concerto No. 5 in F major, Op. 103, "Egyptian" Avec l’Orchestre national du Capitole de Toulouse sous la direction de Tugan Sokhiev

A l’antenne

à réécouter événement Journée Bertrand Chamayou

à lire aussi article Action ! Création ! Une semaine pour la création sur France Musique, du 20 au 27 mars 2021