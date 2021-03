Arthur Grumiaux : 100ème anniversaire de sa naissance (2/3)

« Arthur Grumiaux a vu le jour le 21 mars 1921 dans un village au cœur de la Belgique. Un siècle plus tard, nous rendons un hommage en trois parties à cet éminent représentant de l’école franco-belge du violon, à la suite de « Vous avez dit classique, chiche ! » diffusé dimanche dernier »

Fondation Grumiaux

Afin de lui rendre hommage tout au long de l'année, la Fondation Grumiaux publiera chaque lundi un document issu des archives personnelles du grand violoniste afin de permettre au public de le découvrir ou le redécouvrir.

Bibliographie

Arthur Grumiaux : Elégance et Poésie – Auteurs Laurence et Michel Winthrop

MWEditions

Discret, d’une exceptionnelle sensibilité, Arthur Grumiaux (1921-1986) figure parmi les plus grands violonistes du XXème siècle. Recherchant inlassablement l’extrême qualité, la poésie et l’émotion, il a marqué la vie musicale d’après-guerre comme soliste mais aussi comme chambriste. Cette double carrière, il faut le souligner, est très rare à ce niveau. Les concerts d’Arthur Grumiaux dans le monde ont été des triomphes. Les duos, notamment avec Clara Haskil et son propre trio restent des formations légendaires. (Laurence et Michel Winthrop)

Vidéo

Arthur Grumiaux joue Ernest Bloch Nigun (Improvisation)

A l'antenne

