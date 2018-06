Arrigo Boito, compositeur et librettiste (4/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Arrigo Boito

Mefistofele : L'altranotte in fondo al mare (Acte III - Air de Marguerite)

Maria Callas, soprano (Marguerite)

Philharmonia Orchestra

Warner classics 0825646340132

Arrigo Boito

Mefistofele (Acte III) :

- Dio di pietà! Son essi! (Marguerite et Faust)

- Lontano, lontano (Faust et Marguerite)

- Sorge il di! (Méphistophélès, Marguerite et Faust)

- Spunta l'aurora pallida (Marguerite, Faust, Méphistophélès et Le Chœur)

Luciano Pavarotti, ténor (Faust)

Mirella Freni, soprano (Marguerite)

Nicolai Ghiaurov, basse (Méphistophélès)

Chœur de L'Opéra de Londres

National Philharmonic Orchestra

Oliviero De Fabritiis, direction

Decca 410175-2

Amilcare Ponchielli

La Gioconda :

Acte III, scène 2

- Vieni!... Lasciami! (Barnada, La Cieca, La Gioconda, Alvise, Chœur et Enzo)

- Già ti veggo, immota e smorta (Enzo, La Gioconda, La Cieca, Barnada, Alvise et Le Chœur)

Acte IV

- Preludio

Violeta Urmana, mezzo-soprano (La Gioconda)

Roberto Scandiuzzi, basse (Alvise)

Elisabetta Fiorillo, mezzo-soprano (La Cieca)

Placido Domingo, ténor (Enzo)

Lado Ataneli, baryton (Barnaba)

Chœurs de la Radio Bavaroise

Orchestre de la Radio de Munich

Marcello Viotti, direction

EMI 5574512

Giuseppe Verdi

Otello (Acte II) :

- La vedetta del porto (Un héraut, Otello, Jago)

- Dio ti giocondi (Desdemona et Otello)

- Esterrefatta fisso lo sguardo (Desdemona et Otello)

- Dio! mi potevi scagliar tutti I mali (Otello et Jago)

- Vieni, L'aula e deserta (Jago, Cassio et Otello)

- Quest'e il segnale (Jago, Cassio, Otello et Le Chœur)

- Il doge ed il senato (Tutti)

- Messeri! il doge... (Tutti)

- A terra!... Sì... Nel livido (Tutti)

Placido Domingo, ténor (Otello)

Mirella Freni, soprano (Desdemona)

Piero Cappuccilli, baryton (Jago)

Giuliano Ciannella, ténor (Cassio)

Giuseppe Morresi, basse (Un Héraut)

Chœur et Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

Carlos Kleiber, direction

Myto records 2 MCD 971. 150/2

Arrigo Boito

Nerone (Acte III) :

- E vedendo le turbe pronte ad udir (Fanuèl, Rubia et Perside)

- A me i ligustri, a te l'allor (Rubria, Perside, Le Chœur et Asteria)

- Un fantasima (Le Chœur, Asteria et Rubria)

Alessandro Cassis, baryton (Fanuèl)

Ruza Baldani, mezzo-soprano (Rubria)

Anna Di Stasio , mezzo-soprano (Perside)

Ilva Ligabue, soprano (Asteria)

Chœur de la Rai de Turin

Orchestre Symphonique National de la Rai de Turin

Gianandrea Gavazzeni, direction

Bongiovanni GB 2388/89-2

Giuseppe Verdi

Falstaff (Acte II, scène 2) :

- Presenteremo un bill (Alice, Mrs Quickly et Meg)

- Giunta all'albergo della Giarettiera (Mrs Quickly, Alice, Meg et Nannetta)

- Gaie comari di Windsor (Alice, Meg, Mrs Quickly et Nannetta)

- Alfin t'ho colto (Falstaff et Alice)

- T'immagino fregiata del mio stemma (Falstaff et Alice)

- Quand'ero paggio (Falstaff, Alice, Mrs Quickly, Meg, Ford, Bardolfo et Pistola)

- Vien qua (Nannetta et Fenton)

- Al ladro (Dr Caius, Pistola, Ford et Bardolfo)

- Facciamo le viste d'attendere ai panni (Mrs Quickly, Meg, Ford, Bardolfo, Pistola, Dr Caius et Falstaff)

- Bella ridente (Tutti)

Elisabeth Schwarzkopf, soprano (Alice)

Nan Merriman, mezzo-soprano (Meg)

Fedora Barbieri, mezzo-soprano (Mrs Quickly)

Anna Moffo, soprano (Nannetta)

Tito Gobbi, baryton (Fastaff)

Tompistola,Aso Spataro, ténor (Dr Caius)

Renato Ercolani, ténor (Bardolfo)

Nicola Zaccaria, basse (Pistola)

Rolando Panerai, baryton (Ford)

Philharmonia Orchestra

Herbert Von Karajan, direction

EMI 7496682

Arrigo Boito

Mefistofele : Son lospiritoche nega (Acte I - Air de Méphistophélès)

Fedor Chaliapine, basse (Méphistophélès)

Choeur et Orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden

Vincenzo Bellezza, direction

Nimbus 7823/4



