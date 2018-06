Arrigo Boito, compositeur et librettiste (3/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Arrigo Boito

Mefistofele : Ecco il mondo (Acte II, scène 2 - Mefistofele)

Nazzareno De Angelis, basse (Mefistofele)

Orchestre et chef non identifiés

HMV E 2901741

Arrigo Boito

Mefistofele (Acte II, scène 1) :

- Cavaliero illustre e saggio (Margherita, Faust, Mefistofele et Marta)

- Dimmi se credi, Enrico (Margherita et Faust)

- Dio clemente, nuova, ignara (Margherita, Faust, Mefistofele et Marta)

Cesare Siepi, basse (Mefistofele)

Lucia Danieli, soprano (Marta)

Mario Del Monaco, ténor (Faust)

Renata Tebaldi, soprano (Margherita)

Orchestre de l'Académie Sainte-Cecile de Rome

Tullio Serafin, direction

Decca 4400542

Amilcare Ponchielli

La Gioconda (Acte III) :

- Sì, morirella de' ! (Alvise)

- Là turbini e farnetichi (Alvise)

- Qui chiamata m'avete (Laura et Alvise)

- La gaia canzone (Alvise, La Gioconda, Laura et Le Chœur)

- Benvenuti messeri ! Andrea Sagredo ! (Alvise et Le Chœur)

- Grazie vi rendo per le vostrelaudi (Alvise)

Cesare Siepi, basse (Alvise Badoero)

Giulietta Simionato, mezzo-soprano (Laura Adorno)

Anita Cerquetti, soprano (La Gioconda)

Chœur et Orchestre du Mai Musical Florentin

Gianandrea Gavazzeni, direction

Decca 433770-2

Amilcare Ponchielli

La Gioconda : Danse des heures

Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan

Riccardo Chailly, direction

Decca 4831148

Giuseppe Verdi

Otello:

- Desdemonarea ! (Acte II, scène 3 - Otello et Jago)

- Ora e per sempre addio (Acte II, scène 5 - Otello et Jago)

- Era la notte (Acte II, scène 5 - Otello et Jago)

- Sì, pel ciel marmoreogiuro (Acte II, scène 5 - Otello et Jago)

Ramon Vinay, ténor (Otello)

Giuseppe Valdengo, baryton (Jago)

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

RCA GD 60302

Giuseppe Verdi

Falstaff (Acte II, scène 1) :

- Siam pentiti e contriti (Bardolfo, Pistola, Falstaff, Mrs Quickly)

- Alice è mia ! (Falstaff et Bardolfo)

- Signore, v'assistailcielo ! (Ford, Falstaff, Bardolfo et Pistola)

- C'è a Windsor, unadama (Ford et Falstaff)

- Èsogno ? O realtà ? (Ford et Falstaff)

Murray Dickie, Ténor (Bardolfo)

Erich Kunz, Basse (Pistola)

Dietrich Fischer-Dieskau, Baryton (Falstaff)

Regina Resnik, Mezzo-Soprano (Mrs Quickly)

Orchestre Philharmonique De Vienne

Leonard Bernstein, Direction

CBS M2K 42535

Arrigo Boito

Mefistofele (Acte II, scène 2) :

- Su, Cammina, Cammnina, Cammina (Mefistofele, Faust et Le Chœur)

- Popoli ! E scettro e clamide (Mefistofele et Le Chœur)

- Ecco il mondo (Mefistofele et Le Chœur)

- Stupor !Stupor ! (Faust et Mefistofele)

- Su, Riddiam, riddiamo (Le Chœur)

Ferruccio Furlanetto, basse (Mefistofele)

Giuseppe Filianoti, ténor (Faust)

Chœur et Orchestre du Teatro Massimo de Palerme

Stefano Ranzani, direction

Naxos 8.660248-49

Amilcare Ponchielli

La Gioconda : Danse des heures (Acte III)

Cuivres de Munich :

Josef Bierlmeier et Richard Steuart, trompette

Michael Lösch, cor

Michael Stöhr, trombone

Finn Schumacker, tuba

Orféo ORFO C 247911 A



