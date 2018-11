L'Orchestre de la Suisse Romande après Ansermet (5/5)

PROGRAMMATION MUSICALE

Anton Bruckner

Symphonie n°9 en re min wab 109 : Scherzo

Orchestre De La Suisse Romande

Marek Janowski

PENTA TONE CLASSICS PTC 5186 030

Anton Bruckner

Messe n°3 en fa min : Credo

Lenneke Ruiten : Soprano

Iris Vermillion : Mezzo-soprano

Shawn Mathey : Ténor

Franz Josef Selig : Basse

Chœur de la Radio de Berlin

Orchestre de la Suisse Romande

Marek Janowski

PENTA TONE CLASSICS PTC 5186 501

Ernest Chausson

Symphonie en Si bémol Maj op 20 : Lent - allegro vivo

Orchestre de la Suisse Romande

Marek Janowski

PENTA TONE CLASSICS PTC 5186 078

Béla Bartók

Concerto n°2 Sz 112 BB 117 : Allegro molto - pour violon et orchestre

Arabella Steinbacher : Violon

Orchestre de la Suisse Romande

Marek Janowski

PENTA TONE CLASSICS PTC 5186 350

Igor Stravinsky

Petrouchka tableau : 1. the shrovetide fair

- the crowds

- the mountbank's booth

Orchestre de la Suisse Romande

Neeme Järvi

CHANDOS CHAN 9237

Emmanuel Chabrier

España - rapsodie pour orchestre

Orchestre de la Suisse Romande

Neeme Järvi

CHANDOS CHSA 5122

Jacques Offenbach

La belle Hélène : Ouverture

Orchestre de la Suisse Romande

Neeme Järvi

CHANDOS CHSA5160

Jacques Ibert

Escales :

- Rome - Palerme

- Tunis - Nefta

- Valence

Orchestre de la Suisse Romande

Neeme Järvi

CHANDOS CHSA5168

Joachim Raff

Othello ouverture WoO 52

Orchestre de la Suisse Romande

Neeme Järvi

CHANDOS CHSA 5117

Richard Strauss

Schlagobers Suite op 70a : 5. Einzug der Prinzessin - Tanz der Prinzessin - pour orchestre

Orchestre de la Suisse Romande

Jonathan Nott

PENTATONE PTC5186721