Musiques homériques (5/5)

"Elles chantèrent ainsi, en lançant leur belle voix. Et moi, j’aspirais à les entendre, et j’ordonnais à mes compagnons de me délier, par un mouvement des sourcils ; mais, penchés sur les avirons, ils ramaient..."

Si les combats de L’Iliade ont pu inspirer des musiciens comme Hector Berlioz dans Les Troyens, ou Michael Tippett dans King Priam, c’est surtout L’Odyssée aux mille et une aventures qui, depuis Monteverdi, suscite le plus d’adaptations sonores. Musiques baroques, romantiques, modernes, et même comédies musicales nous offrent d’innombrables éclairages sur ces textes fondateurs de notre civilisation.

Événement

Exposition Homère au Louvre-Lens, du 27 mars au 22 juillet 2019.