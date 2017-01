La truite de Schubert et autres animaux en musique (5/5)

♫ Programmation musicale ♫



Joseph Haydn

Symphonie en Ut Majeur, Hob I : L'ours : Finale

Orchestre du Siècle des Lumières

Frans Brüggen, direction

Decca 4789630

Francis Poulenc

Les animaux modèles FP 111 : Le petit jour - Le lion amoureux - L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses - La mort et le bûcheron - Le combat des deux coqs - Le repas de midi

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Georges Prêtre, direction

Erato 0190295953522/6

Maurice Ravel

Histoires naturelles pour baryton et piano : Le paon - Le grillon - Le cygne - Le martin-pêcheur - La pintade

Jean-Christophe Benoît, baryton

Aldo Ciccolini, piano

EMI Classics 685877 2

Camille Saint-Saëns

Le carnaval des animaux : Introduction et marche du lion - Poules et coqs - Hémiones - Tortues - L'éléphant - Kangourous - Aquarium - Personnages à longues oreilles - Le coucou au fond des bois - Volière - Pianiste - Fossiles - Le cygne - Final

Güher et Süher Pekinel, piano

Membres de L'Orchestre Philharmonique de Radio France

Marek Janowski, direction

Teldec 2292-46155-2

Leoš Janáček

Concertino pour piano et ensemble de chambre : allegro

Rudolf Firkusny, piano

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Vaclav Neumann, direction

RCA 74321 88683 2

Sergei Prokofiev

Pierre et le loup

Natalia Saz, récitante

Orchestre Symphonique d'URSS

Evgeny Svetlanov, direction

disque non commercialisé

Henri Dutilleux

Le loup : La baraque foraine :

- Les mystifications (1er tableau)

- La chambre nuptiale : La Belle et la Bête (2ème tableau)

- La forêt d'hiver : Danse d'amour - Danse de mort (3ème tableau)

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Georges Prêtre, direction

Erato 0190295953522/5