Plaisanteries musicales, surprises et autres partoches potaches (5/5) : Si bémol et fadaises

Programmation

Erik Satie

Mélodies pour ténor et piano : Le chapelier

Pierre Bernac, ténor

Francis Poulenc, piano

Erik Satie

3 mélodies : La statue de bronze - pour soprano piano et percussions

Patricia Petibon, soprano

Susan Manoff, piano

François Verly, percussions

Erik Satie

Ludions : La grenouille américaine

Jean Delescluse, ténor

Alexandre Tharaud, piano

Richard Strauss

Till Eulenspiegels lustige Streiche op 28 TrV 171

Orchestre de Cleveland

George Szell, direction

Louis Maubon / Plebus / Emile Spencer

La jambe en bois

Dranem

Igor Stravinsky

Pétrouchka : Fête populaire de la Semaine grasse

Philharmonia Orchestra

Esa Pekka Salonen, direction

Giacomo Puccini

Gianni Schicchi (fin) :

- Basta! I testa videro

- Lascio a Simone I beni di fucecchio

- Ladro!

- Lauretta mia

Angela Gheorghiu (Lauretta) et Felicity Palmer (Zita), sopranos

Roberto Alagna (Rinuccio), ténor

José Van Dam (Gianni Schicchi), Roberto Scaltriti (Marco) et Carlos Chausson (Betto), barytons

Enrico Fissore (Le Notaire) et Luigi Roni (Simone), basses

Orchestre Symphonique de Londres

Antonio Pappano, direction

Reynaldo Hahn

Ciboulette : Nous somm's les bons villageois (Acte II - Finale )

Mady Mesplé (Ciboulette), soprano

Claude Vierne (La Mère Grenu), mezzo-soprano

Jacques Loreau (Le Maire), ténor

Jean Christophe Benoit (Le Père Grenu) et José Van Dam (Duparquet), barytons

Ensemble Choral Jean Laforge

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Cyril Diederich, direction

Maurice Ravel

Histoires naturelles : Le paon

Camille Maurane, baryton

Gyorgy Sebok, piano

Maurice Ravel

L'heure espagnole :

- Mon oeil anxieux interroge (Scène 19) Iñigo et Gonzalve

- Il n'est pour l'horloger de joie égale (Scène 20) Torquemada Iñigo et Gonzalve

- Pardieu déménageur vous venez à propos (Scène 21) Iñigo Torquemada Ramiro Concepcion et Gonzalve

Gaëlle Arquez, mezzo-soprano (Concepcion)

Julien Behr (Gonzalve), Mathias Vidal (Torquemada), ténors

Lionel Lhote (Don Inigo Gomez) et Alexandre Duhamel (Ramiro), barytons

Orchestre de la Radio de Munich

Asher Fisch, direction

Zoltan Kodaly

Hary Janos op 15 (fin 3ème aventure) :

- La bataille de Napoléon

- O te ven sülülülü (Air de Napoléon)

- A jo lovas katonanak (Air de Hary et chœur)

Sandor Solyom-Nagy (Hary) et Balazs Poka (Napoléon), barytons

Chœur et Orchestre de L'Opéra D'Etat Hongrois

Janos Ferencsik, direction

Dimitri Chostakovitch

Le nez : extrait Acte I :

- Entr'acte for percussion

- 3ème tableau (Kovalev, Ivan)

- Galop

Edouard Azkhimov (Major Kovalev) et Boris Droujinine (Ivan, Valet De Kovalev), ténors

Ensemble Instrumental de Solistes de L'Orchestre du Théâtre Musical de Chambre de Moscou

Guennadi Rojdestvenski, direction

Charles Ives

A son of a gambolier S 353 pour ténor piano et ensemble instrumental

Ryan Mac Pherson, ténor et kazous

Douglas Dickson, piano

Lielle Berman, Daniel Bircher et Sara Jukabiak, kazous

Jooyeon Kong, violon

Kelli Kathman, piccolo

Ryan Johnstone, Cary Parker, trombones

Charles Ives

Trio : Tsiaj Presto (This scherzo is a joke) - pour violon violoncelle et piano

Beaux Arts Trio :

Isidore Cohen, violon - Bernard Greenhouse, violoncelle et Menahem Pressler, piano

Leonard Bernstein

La bonne cuisine :

- Plum pudding

- Queues de bœuf

- Tavouk gueunksis

- Civet à toute vitesse

Salome Kammer, soprano

Rudi Spring, piano

Francis Poulenc

Rapsodie nègre opus 1 : Honoloulou - pour flûte traversière clarinette quatuor à cordes piano et mezzo-soprano dans 2 mouvements

Anne Sofie Von Otter, mezzo-soprano

Bengt Forsberg, piano

Francis Poulenc

Les mamelles de Tirésias (Acte I) :

- Non monsieur mon mari (Scène 1 - Air de Thérèse)

- Donne moi du lard je te dis (Scène 2 - Duo Thérèse et Le mari)

Barbara Bonney, soprano, (Thérèse)

Jean Paul Fouchecourt, ténor (Le Mari)

Tokyo Opera Singers

Orchestre Saito Kinen

Seiji Ozawa, direction

Homer and Jethro, Sir Frederick Gas, auteurs / Eddie Maxwell, Spike Jones, compositeurs

Pal-yat-chee

Spike Jones and his City Slickers

Arthur Freed, paroles / Nacio Herb Brown, musique / Conrad Salinger, arrangement et orchestration

Make 'em laugh

Donald O'Connor, chant

Orchestre des Studios de la MGM

Lennie Hayton, direction