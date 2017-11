Luther et le protestantisme : les 500 ans de la Réforme (5/5)

Georg Forster / Caspar Othmayr Choral : Vom Himmel hoch da komm ich her - pour choeur de garçons et d'hommes et ensemble instrumental Hans Grüss, Capella Fidicinia De Leipzig, Kreuzchor De Dresde ALBUM : Musiques de la Réforme : Luther Walter Müntzer LABEL : BERLIN CLASSICS ANNÉE : 1996