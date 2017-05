La valse, acte II - 1901 à 1950 (5/5)

♫ Programmation musicale ♫



Serge Prokofiev

Suites de valses opus 110 : Méphisto valse

Orchestre National D'Ecosse

Neeme Jarvi, direction

Chandos CHAN 8450

Serge Prokofiev

Guerre et paix : Par un soir de printemps (tableau 2 - Le prince André, Natacha Akhrossimova et Peronskaia)

Lajos Miller, baryton (Le Prince André)

Galina Vichnievskaia, soprano (Natacha)

Maria Paunova, mezzo-soprano (Akhrossimova)

Orchestre National de France

Mstislav Rostropovitch, direction

Erato ECD 75480

Aram Khatchaturian

Mascarade : Valse

Orchestre Philharmonique de Radio France

Paavo Jarvi, direction

Virgin 5456092

Fats Waller

The jitterbug waltz

Fats Waller, piano

Orchestre non identifié

Blue Bird ND 90411

Dimitri Chostakovitch

Quatuor à cordes n°2 en la majeur opus 68 : Valse

Quatuor Debussy

Arion Ario ARN 68674

Émile Carrara

Mon amant de Saint Jean

Lucienne Delyle, chant

Le chant du monde 574 2295

Erno Dohnanyi

Suite en valse opus 39 : Valse de fête - pour orchestre

Orchestre Symphonique de Miskolc et de Hongrie du Nord

Laszlo Kovacs, direction

Hungaroton HCD 32684

Richard Rodgers

The carousel waltz

Ambrosian Singers

Royal Philarmonic Orchestra

Paul Gemignani, direction

MCA Classics MCAD-6209

Nino Rota

Valse : Lento molto cantabile un poco liberamente

Michelangelo Carbonara, piano

Brilliant Classics 9097

Gian Carlo Menotti

The medium : Bravo : Valse de Monica (Acte II)

Renée Fleming, soprano

Orchestre du Metropolitan Opera de New York

James Levine, direction

Decca 460567-2

Yvain Maurice

Chanson gitane : La valse de Paris (Acte II)

Liliane Berton

Orchestre sous la direction de Marcel Cariven

Pathé Marconi 2C 051 10 846

Francis Poulenc

L'invitation au château FP 138- pour piano violon et clarinette (Acte II) :

- Valse brillante

- Très calme

- Mouvement de valse-hésitation

- Tempo di marcia

- Valse des petites taupes

- Valse brillante à 1 temps

Emmanuel Strosser, piano

David Grimal, violon

Romain Guyot, clarinette

EMI Classics 9721942

Serge Prokofiev

La légende de la fleur de pierre (Acte II, scène 4) :

- Valse des diamants : deuxième tentative

- Danse des pierres précieuses russes : troisième tentative

- Valse

Orchestre Philharmonique de la BBC

Gianandrea Noseda, direction

Chandos CHAN 10058(2)

Pierre Schaeffer

Symphonie pour un homme seul :

- Valse

- Erotica

Groupes de Recherches Musicales

INA C 1007

Gyorgy Ligeti

Musica ricercata -Tempo de valse (poco vivace - "a l'orgue de barbarie") - Pièces pour piano

Pierre Laurent Aimard, piano

Sony SK 62308

Francis Poulenc

L'embarquement pour Cythère FP 150 (Valse musette) - pour 2 pianos

Katia Labeque, piano

Marielle Labeque, piano

KML Recordings KML 2124

Oscar Strauss-Louis Ducreux

La ronde de l'amour

Vicky Autier, chant

Capitol T 10 041

Henri Contet

Padam ... padam

Edith Piaf

Pathé Marconi 7905612

Gustav Mahler

Symphonie n°5 en ut dièse mineur : Scherzo : Kräftig nicht zu schnell

Orchestre Symphonique de Chicago

Daniel Barenboim, direction

Teldec 3984-23328-2