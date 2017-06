Jiří Bělohlávek, chef d'orchestre décédé le 1er juin 2017 (5/5)

Antonín Dvořák

Danse slave en ut majeur opus 72, n°7, B 147

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Decca 4789458

Edward Elgar

Concerto en mi mineur opus 85 - pour violoncelle et piano : Adagio - Moderato - Lento

Jean Guihen Queyras, violoncelle

Orchestre Symphonique de la BBC

Jiří Bělohlávek, direction

Harmonia Mundi HMC 902148

Bedřich Smetana

La fiancée vendue (fin acte III) :

- Utiš se, dívko, utiš se (Jeník et Marenka)

- Jak jsi se, Mařenko, rozmyslila? (Le Choeur, Marenka et Jeník)

- Spaste duši! (1er petit garçon)

- Ne... ne... nebojte se! (Vašek, Hata, Krusina, Ludmila et Micha)

- Dobrá věc se podařila (Marenka, Ludmila, Jeník, Micha, Krusina et le Chœur)

Aleš Voráček, ténor (Vašek)

Tomáš Juhás, ténor (Jeník)

Dana Burešová, soprano (Marenka)

Svatopluk Sem, baryton (Krušina)

Jozef Benci, basse (Kecal)

Lucie Hilscherová, mezzo-soprano (Háta)

Stanislava Jirků, mezzo-soprano (Ludmila )

Gustáv Beláček, basse (Mícha)

Maxim Dusek, soprano (1er Petit Garçon)

BBC Singers

Orchestre Symphonique de la BBC

Jiří Bělohlávek, direction

Harmonia Mundi HMC 902119.20

Mikhail Glinka

Capriccio brillant sur la jota aragonaise

Orchestre Symphonique de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Supraphon 1106222

Zdeněk Fibich

Symphonie n°3 en mi mineur opus 53 : Allegro maestoso - Allegro vivace

Orchestre Philharmonique d'État de Brno

Jiří Bělohlávek, direction

Supraphon 32CO-1256

Felix Mendelssohn

Pièce de concert n°2 en ré mineur opus 114 - pour clarinette, cor de basset et orchestre

Ludmila Peterková, clarinette

Nicolas Baldeyrou, cor de basset

Orchestre Philharmonique de Chambre de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Supraphon SU 3554-2 031

Bohuslav Martinů

Symphonie n°6, H 343 (Fantaisies symphoniques H 343) : Lento

Orchestre Symphonique de la BBC

Jiří Bělohlávek, direction

Onyx 4061

Antonín Dvořák

Concerto en la mineur opus 53, B 96/108 : Finale - pour violon et orchestre

Frank Peter Zimmermann, violon

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Decca 478 6757

Alfred Schnittke

Requiem : credo - requiem

Orchestre Symphonique de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Panton 81 1374-2 211

Bedřich Smetana

Ma patrie : Blanik T 121

Orchestre Symphonique de la BBC

Jiří Bělohlávek, direction

Onyx 4061

Vítězslav Novák

Chants d'amour mélancoliques opus 38 :

- Love came into the world

- Love is like a star

- When flies love Hither ?

- O, bottomless sea of love

Jana Tetourová, soprano

Orchestre Philharmonique de Chambre de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Supraphon SU 33722931