Arrigo Boito, compositeur et librettiste (5/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Arrigo Boito

Mefistofele (Acte IV) :

- La luna immobile (Elena, Pantalis et Faust)

- Ecco la nottedel classico sabba (Mefistofele et Faust)

_- Andantino danzante (Instrumental)

- Ah!_ _Trionfi ad Tlena (Elena et Le Chœur)

- Chi vieno_ strana (Le Chœur)

- Forma ideal (Elena, Pantalis, Faust, Mefistofele, Nereo et Le Chœur)

Giuseppe Patane, direction

Orchestre D'État Hongrois

Chœur de l'Opéra d'État Hongrois

Placido Domingo, ténor (Faust)

Samuel Ramey, basse (Mefistofele)

Sony S2K449832

Arrigo Boito

Mefistofele (Epilogue)

- Cammina, cammina

- Giuntosulpassoestremo

- Ecco la nuovaturba

- Vien! Io distendoquestomantel

(Faust et Mefistofele)

Placido Domingo, ténor (Faust)

Samuel Ramey, basse (Mefistofele)

Chœur et Orchestre de l’Opéra d'Etat Hongrois

Giuseppe Patane, direction

RCA RD82951

Giuseppe Verdi

Otello (Acte IV) :

- Era più calmo (Scène 1 - Emilia et Desdemona)

- Mia madreaveaunapoveraancella (Scène 1 - Desdemona et Emilia)

- Ave Maria (Scène 2 - Desdemona)

- Chi è là (Scène 3 - Desdemona et Otello)

- Calma come la tomba (Scène 3 - Tutti)

- Niun mi tema (Scènce 4 - Otello, Cassio, Lodovico et Montano)

Renata Scotto, soprano (Desdemone)

Jean Kraft, mezzo-soprano (Emilia)

Frank Little, tenor (Cassio)

Paul Plishka, basse (Lodovico)

Malcolm King, basse (Montano)

National Philharmonic Orchestra

James Levine, direction

RCA RD82951

Giuseppe Verdi

Falstaff (Acte III) :

- Ehitaverniere (Falstaff)

- Reverenza la bella Alice (Mrs Quickly, Falstaff, Alice, Nannetta, Meg et Caius)

- Brava quelle corna saranno la miagioia (Ford, Alice, Meg, Fenton, Nannetta, Caius et Mrs Quickly)

- Dal labbro il canto (Fenton, Nannetta, Alice, Mrs Quickly et Meg)

- Una due trequattro (Falstaff, Alice et Meg)

- Ninfe Elfi Silfi (Nannetta, Le Chœur, Falstaff et Alice)

- Alto là (Tutti)

- Ogni sorta di gente dozzinale (Tutti)

- Facciamo il parentado (Tutti)

Carlo Maria Giulini, direction

Orchestre Philharmonique de los Angeles

Los Angeles Master Chorale

Renato Bruson, baryton (Falstaff)

Leo Nucci, Baryton (Ford)

Dalmacio Gonzalez, ténor (Fenton)

Michael Sells, ténor (Dr Caius)

Francis Egerton, ténor (Bardolfo)

William Wildermann, basse (Pistola)

Katia Ricciarelli, soprano (Alice)

Barbara Hendricks, soprano (Nannetta)

Lucia Valentini-Terrani, mezzo-soprano (Mrs Quickly)

Brenda Boozer, mezzo-soprano (Meg Page)

DGG 410 503-2



