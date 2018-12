De quelques contemporains de Mozart (5/5)

PROGRAMMATION MUSICALE

Michael Haydn

Requiem en ut min K I:8 S 148 / Introitus et kyrie / Pour solistes choeur mixte et orchestre

Elke Janssens : Soprano

Sandra Nazé : Mezzo-Soprano

Philip Defrancq : Ténor

Arnout Malfliet : Basse

Laudantes Consort

Guy Janssens

CYPRES CYP1651

Jan Ladislav Dussek

Sonate pour pianoforte en ut min op 35 n°3 C 151 : 1. Allegro agitato assai

Andreas Staier : Pianoforte

DEUTSCHE HARMONIA MUNDI 05472 77286 2

Carl Ditters von Dittersdorf

La prise de la bastille symphonie en Ut Maj pour grand orchestre : I. Grave-allegro assai

Concerto Koln

CAPRICCIO CCIO 10280

Giovanni Battista Viotti

Concerto n°22 en la min G 97 :

2 Adagio

3 Agitato assai

Guido Rimonda : Violon

Camerata Ducale de Vercelli

DECCA 4765048

Antonio Casimir Cartellieri

Concerto nº2 : adagio pastorale - pour clarinette et orchestre

Dieter Klöcker : Clarinette

Orchestre de Chambre de Prague

MUSIKPRODUKTION DABRINGHAUS UND GRIMM

MDG 3010527-21996

Marc Antoine Desaugiers

Buffon :

- O Buffon ta voix légère (Air de soprano)

- Par la douceur de tes sons (Air de soprano)

Sandrine Piau : Soprano

Orchestre Français d'Oratorio

Jean Pierre Lore

EROL 90001

Hyacinthe Jadin

Quatuor à cordes en Si bémol Maj op 1 n°1 : Largo - Allegro non troppo

Quatuor Cambini

Julien Chauvin : Violon

Karine Crocquenoy : Violon

Cecile Brossard : Alto

Atsushi Sakai : Violoncelle

TIMPANI IC1170

Thomas Linley

Concerto en Fa Maj : 1. Moderato - pour violon et orchestre

Reinhard Goebel

Mirijam Contzen : Violon

Philharmonie de Chambre Bavaroise

OEHMS CLASSICS OC 753

Antonio Rosetti

Requiem en Mi bémol Maj Murray H15 - pour solistes choeur mixte et orchestre

Prague Singers

Chœur de Chambre la Gioia

Camerata Filarmonica Bohemia

Johannes Moesus

ARS PRODUKTION ARS 38 095

Jan Ladislav Dussek

Concerto en Si bémol Maj op 22 C 97 : 1. Allegro non troppo / Pour pianoforte et orchestre

Andreas Staier : Pianoforte

Concerto Koln

CAPRICCIO 10444

Ludwig van Beethoven

An die ferne Geliebte op 98 :

- Auf dem Hügel sitz' ich spahend

- Wo die Berge so blau

- Leichte Segler in den Höhen

- Diese Wolken in den Höhen

- Es kehret der Maien

- Nimm sie hin denn diese Lieder

Gérard Souzay : Baryton

Dalton Baldwin : Piano

PHILIPS 442742-2