Tous neufs pour 2019 ! (5/5)

Programmation musicale

Franz Von Suppe

LeichteKavallerie : Ouverture

Orchestre National Royal D'Ecosse

Dir. Neeme Järvi

CHANDOS CHAN20088(25)

Ruggero Leoncavallo

Nedda ! Silvio ! A quest'oracheimprudenza ! (Acte I) Nedda et Silvio

Iva Pacetti : Soprano (Nedda / Colombina)

Leone Paci : Baryton (Silvio)

Orchestre du Theatre de La Scala de Milan

Dir. Franco Ghione

EMI 7633092

Ruggero Leoncavallo

E fra quest'ansie in eterno vivrai (Acte I) Nedda Silvio et Tonio

Iva Pacetti : Soprano (Nedda / Colombina)

Mario Basiola : Baryton (Tonio / Taddeo)

Leone Paci : Baryton (Silvio)

Orchestre du Théâtre de La Scala de Milan

Dir. Franco Ghione

EMI 7633092

Ruggero Leoncavallo

Non mi tentar !E allor perché, di', tu m'haistregato (Acte I) Silvio Nedda et Tonio

Iva Pacetti : Soprano (Nedda / Colombina)

Mario Basiola : Baryton (Tonio / Taddeo)

Leone Paci : Baryton (Silvio)

Orchestre du Théâtre de La Scala de Milan

Dir. Franco Ghione

EMI 7633092

Ruggero Leoncavallo

E allor perché, di', tu m'haistregato (Acte I) Silvio et Nedda

Iva Pacetti : Soprano (Nedda / Colombina)

Leone Paci : Baryton (Silvio)

Orchestre du Théâtre de La Scala de Milan

Dir. Franco Ghione

EMI 7633092

Ruggero Leoncavallo

Cammina adagio e li sorprenderaiEallor perché, di', tu m'haistregato (Acte I)

Benjamino Gigli : Ténor (Canio / Pagliaccio)

Iva Pacetti : Soprano (Nedda / Colombina)

Mario Basiola : Baryton (Tonio / Taddeo)

Giuseppe Nessi : Ténor (Beppe / Arlecchino)

Leone Paci : Baryton (Silvio)

Orchestre du Théâtre de La Scala de Milan

Dir. Franco Ghione

EMI 7633092

Ruggero Leoncavallo

Recitar ! Mentrepreso dal delirio (Acte I) Canio

Benjamino Gigli : Ténor (Canio / Pagliaccio)

Orchestre du Théâtre de La Scala de Milan

Dir. Franco Ghione

EMI 7633092

Ruggero Leoncavallo

Vesti la giubba (Acte I) Canio

Benjamino Gigli : Ténor (Canio / Pagliaccio)

Orchestre du Théâtre de La Scala de Milan

Dir. Franco Ghione

EMI 7633092

Ruggero Leoncavallo

Intermezzo (Acte I) (Instrumental)

Orchestre du Théâtre de La Scala de Milan

Dir. Franco Ghione

EMI 7633092

Richard Strauss

ArabellaTrV 263 op 79 : DaswarsehrgutMandryka (Acte III) ArabellaMandryka

Lisa Della Casa : Soprano

Otto Edelman : Basse

Ira Malaniuk : Mezzo-soprano

Anneliese Rothenberger : Soprano

Dietrich Fischer-Dieskau : Baryton

Kurt Ruesche : Ténor

Helmut Melchert : Ténor

Chœur de l’Opéra d’Etat de Vienne

Orchestre Philharmonique de Vienne

Dir. Joseph Keilberth

ORFEO C 651 053 D

Barbara Strozzi

Cantate ariette e duetti op 2 : La sol fa mi re do - pour soprano et basse continue

Susanne Ryden : Soprano

David Plantier : Violon

Regula Keller : Violon

Gaetano Nasillo : Violoncelle

Dolores Costoyas : Théorbe, Archiluth, Guitare baroque

Dir. Et Clavecin : Daniela Dolci

HARMONIA MUNDI HMC 905249

Barbara Strozzi

L'Eraclito amoroso - pour mezzo-soprano et basse continue

Magdalena Kozena : Mezzo-soprano

Private Musicke

Dir. Pierre Pitzl

DEUTSCHE GRAMMOPHON 477 8764

Stanislaw Moniuszko

Halka : Ouverture

Orchestre De La Philharmonie Nationale De Varsovie

Dir. Antoni Wit

NAXOS 8.572716

Stanislaw Moniuszko

Grajek (Le ménétrier) - pour soprano et piano

Teresa Zylis-Gara : Soprano

Christian Ivaldi : Piano

RODOLPHE PRODUCTIONS RP 32424

Ruggero Leoncavallo

La Bohème : Ed oraconoscetela (Acte I) Mimi et choeur

Angela Gheorghiu : Soprano (Mimi)

Choeur Philharmonique de Prague

Pkf Prague Philharmonia

Dir. Emmanuel Villaume

WARNER CLASSICS 01902955780241

Ruggero Leoncavallo

La Bohème : E destin debboandarmene (Acte III) Musette

Elina Garanca : Mezzo-soprano (Musette)

Orchestre de la Communaute de Valence

Dir. Roberto Abbado

DEUTSCHE GRAMMOPHON 4795937

Ruggero Leoncavallo

La Bohème : Testa adorata (Acte III) Air de Marcello

Jonas Kaufmann : Ténor

Orchestre de l'Academie Sainte Cécile de Rome

Dir. Antonio Pappano

DECCA 478 2258

Ruggero Leoncavallo

Zazà : E un riso gentil qual' alba d'april (Acte I) Air de Dufresne

Roberto Alagna : Ténor

Orchestre de l'Opera de Covent Garden

Dir. Mark Elder

EMI 5576002

Ruggero Leoncavallo

Zazà : angioletto, il tuonome?

Renee Fleming : Soprano

Chœur Symphonique de Milan

Orchestre Symphonique de Milan

Dir. Marco Armiliato

DECCA 478 1533

Ruggero Leoncavallo

Zaza : Mai piu zaza raggiarvedro (Acte III) air de dufresne

Roberto Alagna : Ténor

Orchestre de l'Opera de Covent Garden

Dir. Mark Elder

EMI 5576002

Ruggero Leoncavallo

Zazà : Zazàpiccolazingara (Acte IV) CascartZazà

Ermonela Jaho : Soprano (Zaza)

Stephen Gaertner : Baryton (Cascart)

Orchestre Symphonique de la BBC

Dir. Maurizio Benini

OPERA RARA ORC55

Albert Roussel

Symphonie n°3 en sol min op 42 : Vivace

Orchestre National Royal d'Ecosse

Dir. Stephane Deneve

NAXOS 8.570245

Franz Von Suppe

Poète et paysan : Ouverture

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Dir. Zubin Mehta

DECCA 475 7470

Leopold Mozart

Die Bauernhochzeit : 5. Finale

Orchestre Baroque L'Orfeo

Dir. Michi Gaigg

CPO CPO 999942-2