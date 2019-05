Éloge du printemps (5/5)

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Les quatre saisons : Schizoid whistler

Susanne Barrymore

LABEL : APAPAZIZ PRODUCTIONS GKJ00102

2002

Antonio Vivaldi Les quatre saisons : Concerto en Mi Maj op 8 n°1 p 241 RV 269 : Allegro (the song of the birds)

Antonio Vivaldi, Apap Gilles & The Colors Of Invention, Gilles Apap : Violon, Myriam Lafar : Chant, Philippe Noharet : Contrebasse

LABEL : APAPAZIZ PRODUCTIONS GKJ00102

2002

Astor Piazzolla Verano porteno

Astor Piazzolla

LABEL : RCA 82876742642

1970

Claude Le Jeune Recevy venir du printans

Paul Van Nevel, Ensemble Huelgas

LABEL : Sony SK 68259

1996

Giuseppe Verdi Les vêpres siciliennes : Ballet Les quatre saisons : Le printemps (Acte III Sc 2)

Riccardo Muti et Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan

LABEL : EMI 7540432

Umberto Giordano Come un bel di di maggio

Oliviero De Fabritiis, Umberto Giordano, Benjamino Gigli : Ténor, Gino Bechi : Baryton (voix), Maria Caniglia : Soprano, Giulietta Simionato : Mezzo-soprano, Italo Tajo : Basse (voix), Divers, Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, Choeur Du Theatre De La Scala De Milan

LABEL : EMI 7699962

Fanny Mendelssohn-Hensel Das Jahr : Mai

Lauma Skride : Piano

LABEL : Sony Classical 88697030162

2007

Robert Schumann Symphonie nº1 en Si bémol Maj op 38 : Allegro animato

John Eliot Gardiner, Orchestre Révolutionnaire et Romantique

LABEL : ARCHIV PRODUKTION 457591-2

1997

Zdenek Fibich Le printemps op 13 (Vesna op 13)

Marek Stilec, Orchestre Symphonique National Tcheque

LABEL : NAXOS 8.573197

2014

Anonyme Italie Calendimaggio : Ben venga maggio

Denis Raisin-Dadre, Bruno Caillat : Percussions, Franck Poitrineau : Trompette, Jeremie Papasergio : Bombarde, Elsa Frank : Bombarde, Jean Paul Boury : Cornet à bouquin, Frederic Martin : Lyra (vièle), Pascale Boquet : Luth, Marc Busnel : Basse (voix), Lucien Kandel : Ténor, Serge Goubioud : Ténor, Marc Pontus : Haute-contre

LABEL : ASTREE E 8626

1998

Anonyme Italie Calendimaggio : Galliarda "su l'erba fresca"

Denis Raisin-Dadre, Bruno Caillat : Percussions, Franck Poitrineau : Trompette, Jeremie Papasergio : Bombarde, Elsa Frank : Bombarde, Jean Paul Boury : Cornet à bouquin, Frederic Martin : Lyra (vièle), Pascale Boquet : Luth, Marc Busnel : Basse (voix), Lucien Kandel : Ténor, Serge Goubioud : Ténor, Marc Pontus : Haute-contre

LABEL : ASTREE E 8626

1998

Anonyme Italie Calendimaggio : Era di maggio

Denis Raisin-Dadre, Bruno Caillat : Percussions, Franck Poitrineau : Trompette, Jeremie Papasergio : Bombarde, Elsa Frank : Bombarde, Jean Paul Boury : Cornet à bouquin, Frederic Martin : Lyra (vièle), Pascale Boquet : Luth, Marc Busnel : Basse (voix), Lucien Kandel : Ténor, Serge Goubioud : Ténor, Marc Pontus : Haute-contre

LABEL : ASTREE E 8626

1998

Claude Debussy Printemps L 68 (61) : 1. Très modéré - pour orchestre

Mikko FranckOrchestre Philharmonique de Radio France

LABEL : RCA RED SEAL 88697 528602

2009

Claude Debussy Printemps L 68 (61) : 2. Modéré - pour orchestre

Mikko FranckOrchestre Philharmonique de Radio France

LABEL : RCA RED SEAL 88697 528602

2009

Ottorino Respighi Trittico botticelliano P 151 : La primavera

Francesco La Vecchia, Orchestre Symphonique De Rome

LABEL : BRILLIANT CLASSICS 94393

2012

Darius Milhaud Symphonie de chambre n°1 op 43 (le printemps)

Darius Milhaud, Orchestre De Radio-Tele-Luxembourg

LABEL : VOX BOX CDX 5109

1994

Félicien David Les quatre saisons : 6ème soirée de printemps : Andantino con moto

Ensemble Baroque De Limoges, Andrés Gabetta : Violon, Maï Ngo : Violon, Pierre Franck : Alto (instrument), Christophe Coin : Violoncelle, David Sinclair : Contrebasse

LABEL : LABORIE LC11

Johann Strauss Fils Frühlingsstimmen op 410

Carlos KleiberOrchestre Philharmonique de Vienne

LABEL : CBS M2XK 45564

1989

Gustav Mahler Das Lied von der Erde : 5. Der Trunkene im Frühling - pour ténor et orchestre

Georg Solti, René Kollo : Ténor, Orchestre Symphonique De Chicago

LABEL : Decca 4831392

Gustav Mahler Das Lied von der Erde : Der Trunkene im Frühling (vocal sans paroles)

Uri Caine : Piano, Aaron Bensoussan, Dave Binney : Saxophone soprano, Don Byron : Clarinette, Dave Douglas : Trompette, Michael Formanek : Contrebasse, Joey Baron : Batterie, Dj Olive :

Disc Jockey

LABEL : WINTER & WINTER 910004-2

1997

C'est l'printemps Léo Ferré

LABEL : Barclay 80 218

1964



