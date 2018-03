Grandes héroïnes de la mythologie (5/10) : Ariane et Phèdre

Christoph Willibald von Gluck

Orphée et Eurydice : Ballet des ombres heureuses (Acte II, scène 2)Orchestre Symphonique de Madrid

Jesús López Cobos, direction

Decca 4782197

Claudio Monteverdi

L'Arianna : Lamento d'Arianna

Véronique Gens, soprano (Ariane)

Le Concert d'Astrée

Emmanuelle Haim, direction

Vircla 2369292

Richard Strauss

Ariane à Naxos : Es gibt ein Reich (Air d'Ariane)

Gundula Janowitz, soprano (Ariane)

Orchestre de l'Opéra d'État de Vienne

Karl Boehm, direction

Orféo C 731 071 B

Georg Friedrich Haendel

Ariane en Crète HWV 32 : Deh, Taci crudel (Acte II - Duo Ariane et Thésée)

Cristiane Karg, soprano (Ariane)

Romina Basso, mezzo-soprano (Thésée)

Il Complesso Barocco

Alan Curtis, direction

Sony 88875199812

Jules Massenet

Ariane :Ôfrêle corps (Récitatif d'Ariane)

Joyce Di Donato, mezzo-soprano (Ariane)

Orchestre de l'Opéra National de Lyon

Kazushi Ono, direction

Virgin Classics 641986 0 6

Jules Massenet

Ariane : Lamento d'Ariane

National Philharmonic Orchestra

Richard Bonynge, direction

Decca 444108-2

Joseph Haydn

Ariane à Naxos HOB XXVIb - version pour soprano et orchestre à cordes

Lisa Larsson, soprano (Ariane)

Combattimento Consort Amsterdam

Jan Willem de Vriend, direction

Challenge Classics Cc725622

Johann Simon Johann

Ariane à Naxos : Ouverture - pour orchestre

Classical Players de Bavière

Franz Hauk, direction

Naxos 8573484

Alessandro Scarlatti

L'Arianna (Ebra d'amor fuggia) - pour soprano cordes et basse continue : - Ingoiatelo, laceratelo (Air) - Ah ! Che son con Teseo (Récitatif) - Struggiti o core in pianto (Air) - Si disse (Récitatif)

Adriana Fernandez, soprano (Ariane)

Concerto de' Cavalieri

Marcello di Lisa, direction

CPO 777 748-2

Pietro Antonio Locatelli

Il pianto d'Arianna : Largo andante - pour violon cordes et basse continue

Rudiger Lotter, violon

Hofkapelle de Munich

Rudiger Lotter, direction

Sony 88875115832

Georg Fils Reutter

La magnanimità di Alessandro : Venga l'età vetusta (Air d'Ariane)

Olivia Vermeulen, mezzo-soprano (Ariane)

Ensemble Nuovo Aspetto

Accent Acc 24275

Attilio Ariosti

Ariane à Naxos : In amoroso petto (Duo Ariane et Thésée)

Simone Kermes, soprano (Ariane)

Vivica Genaux, mezzo-soprano (Thésée)

Cappella Gabetta

Andres Gabetta, direction

Sony Classical 88843023682

Benedetto Marcello

Arianna : Come mai puoi vedermi piangere ? (Air d'Ariane)

Patricia Petibon, soprano (Ariane)

Orchestre Baroque de Venise

Andrea Marcon, direction

Deutsche Grammophon DGG 477 8763

Johann Simon Mayr

Phèdre : Sinfonia

Orchestre du Théâtre D'État De Brunswick

Gerd Schaller, direction

Oehms Classics Oc 920

Jean Philippe Rameau

Hippolyte et Aricie (Acte III, scène 1) : Prélude et air : Cruelle mère des amours (Phèdre)

Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano (Phèdre)

Les Arts Florissants

William Christie, direction

Archiv Production 477 8610

Benjamin Britten

Phèdre opus 93 - pour mezzo-soprano et orchestre : In may, in brilliant Athens

Janet Baker, mezzo-soprano (Phèdre)

Orchestre de Chambre Anglais

Benjamin Britten, direction

London 425666-2

Jules Massenet

Phèdre : Ouverture - pour orchestre

Orchestre de l'Opéra-Comique de Paris

Andre Cluytens, direction

Erato 0190295886691/20

Ildebrando Pizzetti

Phèdre : mort de Phèdre

Régine Crespin, soprano (Phèdre)

Orchestre non identifié

Gianandrea Gavazzeni, direction

Rodolphe Productions RPC 32445/46