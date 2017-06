Jiří Bělohlávek, chef d'orchestre décédé le 1er juin 2017 (3/5)

Antonín Dvořák

Danse slave en ut mineur opus 46, n°7, B 83

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Decca 4789458

Robert Schumann

Concerto en la mineur opus 54 : Allegro affettuoso

Francesco Piemontesi, piano

Orchestre Symphonique de la BBC

Jiří Bělohlávek, direction

Naïve records V 5327

Bedřich Smetana

La fiancée vendue (Acte II)

- Známť já jednu dívčinu (Scène 3 - Mařenka et Vašek)

- Jak pravím, hezká je (Scène 4 - Kecal et Jeník)

- Nuže, milý chasníku (Scène 4 - Kecal et Jeník)

Dana Burešová, soprano (Mařenka)

Aleš Voráček, ténor (Vašek)

Tomáš Juhás, ténor (Jeník)

Jozef Benci, basse (Kecal)

Orchestre Symphonique de la BBC

Jiří Bělohlávek, direction

Harmonia Mundi HMC 902119.20

Bohuslav Martinů

Paraboles H 367 - pour orchestre :

- La parabole d'un sculpteur (andante pastorale)

- La parabole du jardin (poco moderato)

- La parabole du labyrinthe (poco allegro)

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Supraphon SU 1988-2

Jan Václav Voříšek

Grand rondeau concertant opus 25

Trio Tchèque :

Dana Vlachová, violon

Jan Páleníček, violoncelle

Milan Langer, piano

Orchestre de Chambre de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Bohemia Music BM 0040-2031

Arthur Honegger

La tempête H 48 : Prélude

Orchestre de la Radio Tchékoslovaque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Harmonia Mundi PR 250 001

Antonín Dvořák

Symphonie n°7 en ré mineur opus 70, B 141 : Poco adagio

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Decca 478 6757

Joseph Marx

A. Wassermann, orchestrateur

Ernst Decsey, auteur

Morgengesang

Apollo Voices

Chœur et Orchestre Symphonique de la BBC

Jiří Bělohlávek, direction

Chandos CHAN 10505

Bedřich Smetana

Par les prés et les bois : extrait du cycle de 6 poèmes symphoniques "Ma Patrie"

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Supraphon SU 1986-2