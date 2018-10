Vivent les mariés ! (3/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Bedřich Smetana

La fiancée vendue : Skocna (Acte III - Danse et numéros des saltimbanques)

Orchestre Symphonique de la BBC

Jiri Belohlavek

HARMONIA MUNDI HMC 902119.20

Igor Stravinsky

Les noces (Svadeba) : scènes chorégraphiques russes en 2 parties et 4 tableaux avec chant et musique pour solistes, chœur, 4 pianos et percussion : La tresse / Chez le marié / Le départ de la mariée / Le repas de noces

Nadine Koutcher : Soprano

Natalya Buklaga : Mezzo-soprano

Stanislav Leontieff : Ténor

Vasiliy Korostelv : Basse

Mikhail Mordvinov : Piano

Alexander Osminin : Piano

Artem Abashev : Piano

Oksana Pislegina : Piano

Musica Aeterna

Teodor Currentzis

SONY CLASSICAL 88875165122

Serge Rachmaninov

Les cloches op 35 : 2. Les mûres cloches nuptiales - pour soprano, chœur et orchestre

Alexandrina Pendachanska : Soprano

Choral Arts Society de Philadelphie

Orchestre de Philadelphie

Charles Dutoit

DECCA 4403552

Antonín Dvořák

La colombe op 110 B 198 - poème symphonique

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Vaclav Neumann

SUPRAPHON OU SUPRAPHONE SU 4090-2

Karol Szymanowski

Poésies enfantines op 49 : Slubkrolewny op 49 n°6 : Le mariage de la princesse

Iwona Sobotka : Soprano

Reinild Mess : Piano

CHANEL CLASSICS CCS 19398

Karol Szymanowski

Harnasie op 55 :

- 6a. Wesele (Tableau II)

- 6b. Cepiny (Tableau II)

- 6c. Piesn siuhajow (Tableau II)

Chœur et Orchestre de la Philharmonie Nationale de Varsovie

Antoni Wit

NAXOS 8.570723

Karol Szymanowski

Harnasie op 55 - ballet-pantomime en 2 tableaux : 7. the tatra highlanders

Wieslaw Ochman : Ténor

Chœur et Orchestre de la Philharmonie Nationale de Varsovie

Antoni Wit

NAXOS 8.570723

Serge Prokofiev

Lieutenant Kijé suite op 60 : Le mariage de Kijé - suite d'orchestre

Orchestre de Cleveland

George Szell

CBS MYK 44831

Serge Prokofiev

Les fiançailles au couvent op 86 (Acte IV Tableau 9) :

- Je ne comprends rien… (Scène 1 - Don Jérôme et Lopez)

- Ah ! Voilà Mendoza enfin ! (Scène 2 - Don Jérôme, Mendoza et Lopez)

- Fiston ! Enfin ! (Scène 4)

- Don Jérôme ! Don Jérôme ! (Scène 5 - Chœur des invités, Don Jérôme, Louise, Antonio, Clara et Ferdinand)

N. Korshunov : Ténor (Don Jerome)

V. Rosoz : Ténor (Lopez)

Valentina Kayevchenko : Soprano (Louise)

Anatoly Mishchevsky : Ténor (Antonio)

E. Bulavin : Basse (Mendoza)

Nemirovitch-Danchenko de Moscou

Serge Prokofiev

Cendrillon op 87 (Acte III) : Valse lente : Amoroso

Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou

Guennadi Rojdestvenski

AUDIOPHILE APL 101.752

Alexandre Glazounov

Marche nuptiale en Mi bémol Majeur op 21

Orchestre Symphonique de Moscou

Igor Golovchine

NAXOS 8.553839

Nicolas Rimski-Korsakov

Le coq d'or : marche nuptiale

Philharmonia Orchestra

Efrem Kurtz

EMI 7672522



