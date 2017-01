La truite de Schubert et autres animaux en musique (3/5)

♫ Programmation musicale ♫



Louis-Claude Daquin

Le coucou - 1er livre de pièces pour le clavecin à Mademoiselle de Soubise

Georges Cziffra, piano

EMI 7697542

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°6, en Fa Majeur, opus 68 Pastorale : Andante molto mosso

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

John Eliot Gardiner, direction

Archiv Produktion 439900-2

Antonio Vivaldi

Concerto en La Majeur, RV 335 "The cuckoo" (Le coucou) - pour violon cordes et basse continue

Andrew Manze, violon

Academy of Ancient Music

Christopher Hogwood, orgue et direction

Decca 455653-2

Joseph Canteloube

Lou coucut (Le coucou) : Chants d'Auvergne, 4ème série

Regine Crespin, soprano

John Wustman, piano

EMI 7644342

Joseph Woelfl

Concerto n°6 en Ré Majeur, opus 49 : Allegro molto "Le coucou"

Yorck Kronenberg, piano

Orchestre de la Radio SWF de Kaiserslautern

Johannes Moesus, direction

CPO 777 374-2

Michel Meryl / Jules Renard

Le journal de Jules Renard : Le coucou

Louis de Funès, chant

André Camonin, piano

Universal Music 378 223 9

Darius Milhaud

Suite d'après Corrette, opus 161b : Le coucou

Francois Meyer, hautbois

Paul Meyer, clarinette

Gilbert Audin, basson

RCA 74321 69085 2

Maurice Emmanuel

Musiques pour mezzo-soprano et piano, opus 17 : Le vieux coucou

Florence Katz, mezzo-soprano

Marie-Catherine Girod, piano

Timpani 1C 1198

Maurice Emmanuel

Sonatine n°2, opus 5 : Le coucou - pour piano

Marie-Catherine Girod, piano

Accord 476 165 8

Ralph Vaughan Williams

The lark ascending - pour violon et orchestre

Hilary Hahn, violon

Orchestre Symphonique de Londres

Colin Davis, direction

DGG 00289 474 8732

Clément Janequin

Le chant de l'alouette

Ensemble Clément Janequin

Claude Debôves, luth

Harmonia Mundi HMC 901099

Maurice Delage

L'alouette - pour soprano ou ténor et piano

Sandrine Piau, soprano

Billy Eidi, piano

Timpani 1C 1045

Claude Le Jeune

Le chant de l'alouette (5 voix)

Ensemble Clément Janequin

Harmonia Mundi HMC 901182

Piotr Illich Tchaïkovski

Les saisons, opus 37b pour piano : Mars chant de l'alouette

Viktoria Postnikova, piano

Erato 2292-45512-2

Olivier Messiaen

Livre V : 8 l'alouette calandrelle

Roger Muraro, piano

Accord ACCD 465768-2

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en Ré Majeur, opus 64, n°5 HOB III : 63 (L'alouette)

Quatuor Emerson

DGG 471327-2

Grigoraș Dinicu

L'alouette

Roby Lakatos, violon

Ensemble Lakatos

DGG

Leoš Janáček

La ballade de Blanik JW VI/16

Orchestre Symphonique de la Radio de Prague

Tomas Netopil, direction

Supraphon SU 4131-2