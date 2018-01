Plaisanteries musicales, surprises et autres partoches potaches (3/5) : Et pif, paf, pouf

Kenneth Alford / Malcom Arnold

Le pont de la rivière Kwai : Marche / Colonel Bogey

Mitch Miller and his Orchestra

Dudley Moore

Beethoven parody

Piers Lane, piano

Ludwig Van Beethoven

Lob auf den Dicken WoO 100 - plaisanterie musicale pour 3 voix et chœur a cappella (1)

Esel aller Esel Hess 27 - canon à 3 voix pour choeur a cappella (2)

Graf liebster Graf liebstes Schaf WoO 101 - plaisanterie musicale pour soprano contralto ténor et 3 clarinettes (3)

Solistes de Berlin :

Christina Klopsch, soprano (3)

Astrid Pilzecker, alto (3)

Joachim Vogt, ténor (1, 3)

Günther Beyer, Siegfried Hausmann, basses (1)

Thomas Franke, Hermann Franke, Günter Wäsch, clarinettes (3)

Choeur de Chambre de la Singakademie de Berlin (1, 2)

Dietrich Knothe, direction

Ludwig Van Beethoven

Rondo a capriccio en sol Majeur opus 129 (La fureur à propos d'un sou perdu)

Andre Watts, piano

Mauricio Kagel

Ludwig van : VIII - pour baryton et ensemble instrumental

François Le Roux, baryton

Alexandre Tharaud, piano

Philippe Bernold, flûte traversière

Ronald Van Spaendonck, clarinette

Hervé Joulain, cor

Jean Guihen Queyras, violoncelle

Marc Marder, contrebasse

Choeur Remusat

Franz Schubert / Francis Blanche

Le complexe de la truite

Francis Blanche, chant

Gérard Calvi et son Orchestre

Felix Mendelssohn

Konzertstück n°2 en ré mineur opus 114 : Allegro grazioso

Sabine Meyer, clarinette

Wolfgang Meyer, cor de basset

Academy Of Saint-Martin-In-The-Fields

Kennet Sillito, direction

Robert Schumann

Dichterliebe : Ich grolle nicht opus 48 n°7

Victoria de Los Angeles, soprano

Gerald Moore, piano

Robert Schumann

Ich grolle nicht opus 48 n°7 - pour voix d'homme et piano

Victoria De Los Angeles, soprano

Gerald Moore, piano

Attribué à Gioacchino Rossini

Duetto buffo di due Gatti - duo des chats

Elisabeth Schwarzkopf et Victoria De Los Angeles, sopranos

Gerald Moore, piano

Gioacchino Rossini

Le comte Ory :

En voici mes amis (Acte II, scène 5 - Récitatif et air de Raimbaud, chœur et le comte Ory

On vient c'est la tourière (Acte II, scène 5 - Le comte Ory, chœur, Raimbaud et la comtesse

Michel Sénéchal, ténor (Le Comte Ory)

Robert Massard, baryton (Raimbaud)

Françoise Ogéas, soprano (La Comtesse)

Choeur et Orchestre Radio Lyrique de la RTF

Désiré Emile Inghelbrecht, direction

Yodelling overtures : Guillaume Tell - Carmen - Gaîte parisienne "can can"

Mary Schneider, chant

Camille Saint Saens

Le carnaval des animaux : Tortues

Michel Galabru, récitant

Quatuor Sine Nomine

Michel Veillon, contrebasse

Luis Ascot, Michela Cioccari, Pianos

Georges Bizet

Le docteur miracle : Voici l'omelette (Scène 7 - Le podestat, Laurette ,Véronique et Pasquin)

Denise Boursin, soprano (Laurette),

Freda Betti, soprano (Véronique)

Michel Hamel, ténor (Pasquin)

Camille Maurane, baryton (Le Podestat)

Jacques Offenbach

La belle Hélène (Acte I) :

Voici les rois (Chœur)

Ces rois remplis de vaillance (Quintette les 2 Ajax, Oreste, Achille et Calchas)

Bernadette Antoine, soprano (Oreste)

Michel Hamel, ténor (Ajax Premier)

Paul Guigue (Ajax Deuxième), Bernard Sinclair (Achille), Luis Masson (Calchas) : barytons

Chœur René Duclos

Orchestre des Concerts Lamoureux

Jean Pierre Marty, direction

Jacques Offenbach

La Grande Duchesse de Gérolstein (Acte I) :

Et pif paf pouf (Le Général Boum Fritz et le chœur)

Me voici Fritz j'ai tant couru (Wanda et Fritz)

Ah tu es pris (Le Général Boum)

Portez armes présentez armes – Le Chœur

Vous aimez le danger (La Grande Duchesse)

Ah que j'aime les militaires (La Grande Duchesse)

Felicity Lott (La Grande Duchesse), Sandrine Piau (Wanda) : sopranos

Yann Beuron, ténor (Fritz)

François Le Roux, baryton (Le Général Boum)

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

Josef Strauss

Plappermäulchen opus 245

Orchestre Philharmonique de Vienne

Carlos Kleiber, direction

Emmanuel Chabrier

L'étoile (Acte I)

Jeune homme tu viens de gifler le Roi (Ouf, Tapioca, Laoula, Aloès, Lazuli et Le Chœur)

Ce fauteuil qui n'a l'air de rien (Ouf et tous)

Arrêtez arrêtez (Siroco et Ouf)

Ghyslaine Raphanel (Laoula), Colette Alliot-Lugaz (Lazuli) : sopranos

Magali Damonte (Aloès) : mezzo-soprano

Georges Gautier (Le Roi Ouf), Antoine David (Tapioca), Michel Fockenoy (Patacha) : ténor

Francois Le Roux (Hérisson) : baryton

Gabriel Bacquier (Siroco) : basse

Chœur et Orchestre de L'Opéra de Lyon

John Eliot Gardiner, direction

Emmanuel Chabrier

Ballade des gros dindons

Pierre Bernac, baryton

Francis Poulenc, piano

Edward Elgar

Smoking cantata : Kindly do not smoke - pour baryton et orchestre

Roderick Williams, baryton

Orchestre Philharmonique de la BBC

Andrew Davis, direction

Arthur Sullivan

The pirates of Penzance (Acte I) :

Stay, we must not lose our senses (Frédéric, les filles et les pirates)

Here's a first rate opportunity (Les Pirates)

Hold, monsters! Ere your pirate (Edith, Samuel, les filles, Le Major Stanley et les pirates)

I am the very model of a modern major-general (Le Major Stanley, les filles et les pirates)

Heather Harper (Edith), soprano

Richard Lewis (Frederic), ténor

John Cameron (Samuel), George Baker (Major Stanley) : barytons

Chœur du Festival de Glyndebourne

Orchestre Pro Arte

Malcolm Sargent, direction

Giuseppe Verdi

Falstaff (Acte III Sc 2) :

Ogni sorta di gente dozzinale (Tutti)

Tutto nel mondo è burla (Tutti)

Adrianne Pieczonka (Alice), Dorothea Röschmann (Nanetta) : sopranos

Stella Doufexis (Meg), Larissa Diadkova (Quickly) : mezzo-sopranos

Anthony Mee (Bardolfo), Daniil Shtoda (Fenton), Enrico Facini (Dr Cajus) : ténors

Thomas Hampson (Ford) : baryton

Bryn Terfel (Falstaff) : baryton-Basse

Anatoli Kotscherga (Pistola) : basse

Chœur de la Radio de Berlin

Orchestre Philharmonique de Berlin

Claudio Abbado, direction