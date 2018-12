De quelques contemporains de Mozart (3/5)

PROGRAMMATION MUSICALE

Ignace Pleyel

Concerto en Ut Maj B 106 : Allegro

Emmanuel Pahud : Flûte traversière

Orchestre de Chambre de Bale

Giovanni Antonini

WARNER CLASSICS 0825646276783

Ignace Pleyel

Die Fee Ugele Ben 701 (Acte IV) :

- Daran kennt man den rechten Ritter (Air de Pedrillo)

- Die Belohnung der zarten Triebe (Duo la Fée Lisuart et le chœur)

Moritz Gogg : Baryton (Pedrillo)

Ana Durlovsky : Soprano (La fée)

Garry Davislim : Ténor (Lisuart)

Camerata Pro Musica

Paul Weigold

ARS PRODUKTION ARS38816

Ignace Pleyel

Quatuor à cordes en ré min Ben 333 :

1 Allegro agitato

2 Adagio non troppo

3 Rondeau

Quatuor Pleyel de Cologne :

Ingeborg Scheerer et Milena Schuster : Violons

Andreas Gerhardus : Alto

Nicholas Selo : Violoncelle

CPO CPO 777 777-2

Ignace Pleyel Concerto pour violon en ré Majeur Ben 103 :

1 Adagio cantabile

3 Finale. Allegro

Pejman Memarzadeh et Mi-Sa-Yang : Violons

Orchestre de l’Alliance

Ignace Pleyel 32 scottish songs :

- Gramchree

- Donald

- Oh open the door

Wolfgang Holzmair : Baryton

Trio Wanderer :

Vincent Coq : Piano

Raphael Pidoux : Violoncelle

Jean Marc, Phillips-Varjabedian : Violon

CYPRES CYP1653

Ignace Pleyel Symphonie concertante en Si bémol Maj B 112 :

- Allegro moderato

- Rondo Moderato

Isaac Stern : Violon

Pinchas Zukerman : Alto

Orchestre de Chambre Anglais

Daniel Barenboim

CBS 76 310

Ignace Pleyel Requiem en Mi bémol Maj Ben 754 - pour solistes chœur et orchestre :

- Requiem - Te decet

- Kyrie

Sandrine Piau et Claire Louchet : Soprano

Catherine Cardin : Mezzo-soprano

Herve Lamy : Ténor

Ensemble Vocal Pythagore,

Ensemble Vocal Jean Pierre Lore

Orchestre Français d'Oratorio

Jean Pierre Lore

EROL 90001

Ignace Pleyel Nocturne - pour 2 lyres organisées, 2 clarinettes en ut et 2 cors et basse

- Marche

- Andante

- Finale

Matthias Loibner et Thierry Nouat : Vielles Organisées

Ernst Schlader et Herbert Faltynek : Clarinettes

Emmanuel Padieu et Pierre Turpin : Cor

Ensemble Baroque de Limoges

Christophe Coin

LABORIE LC07

Ignace Pleyel Symphonie concertante en Fa Maj B 115 : 2. Tempo di menuetto

Emmanuel Pahud : Flûte traversière

Francois Leleux : Hautbois

Vlatkovic Radovan : Cor

Gilbert Audin : Basson

Orchestre Chambre de Munich

Daniel Giglberger

WARNER CLASSICS 0190295704872