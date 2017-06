Jiří Bělohlávek, chef d'orchestre décédé le 1er juin 2017 (2/5)

♫ Programmation musicale ♫



Antonín Dvořák

Danse slave en ut majeur opus 46, n°1, B 83

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Decca 4789458

Ludwig Van Beethoven

Concerto n°5 en mi bémol majeur opus 73 - pour piano et orchestre :

- Adagio un poco moto

- Allegro ma non troppo

Paul Lewis, piano

Orchestre Symphonique de la BBC

Jiří Bělohlávek, direction

Harmonia Mundi HMU 902054

Bedřich Smetana

La fiancée vendue :

- Ach, jak svět je zvrácený (Acte I, scène 5 - Kecal, Krušina et Chœur)

_- To pivečko to věru je nebeský dar (Acte II, scène 1 - Chœur, Jeník et Kecal)

- Furiant (instrumental - Danse populaire tchèque)

- Ma... ma... ma... matička_ (Acte II, scène 2 - Vašek)

Aleš Voráček, ténor (Vašek)

Tomáš Juhás, ténor (Jeník)

Svatopluk Sem, baryton (Krušina)

Jozef Benci, basse (Kecal)

BBC Singers

Orchestre Symphonique de la BBC

Jiří Bělohlávek, direction

Harmonia Mundi HMC 902119.20

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro : Voi, che sapete (Air de Chérubin)

Dagmar Pecková, mezzo-soprano

Orchestre Philharmonique de Chambre de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Supraphon 11 2217-2 631

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°35 "Haffner" :

- Adagio - Allegro spiritoso

- Andante

- Menuetto

- Finale. Presto

Orchestre Philharmonique de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Harmonia Mundi HMC 901891

Bohuslav Martinů

L'épopée de Gilgamesh - pour récitant soli chœur et orchestre : Invocation

Marcela Machotková, soprano

Jiří Zahradníček, ténor

Václav Zítek, baryton

Karel Průša, basse

Otakar Brousek, récitant

Chœur Philharmonique Tchèque de Prague

Orchestre Symphonique de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Supraphon 111824-2

Antonín Dvořák

Symphonie n°6 en ré majeur opus 60 B 112 : Scherzo

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Decca 478 6757

Bedřich Smetana

Šárka : extrait du cycle de 6 poèmes symphoniques « Ma Patrie »

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Supraphon SU 1986-2

Antonín Dvořák

Danse slave en mi mineur opus 46, n°2, B 83

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Decca 4789458