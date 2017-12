Happy B-day Joshua Bell ! (2/5)

Olivier Messiaen Quatuor pour la fin du temps : Fouillis d'arcs-en-ciel pour l'ange qui annonce la fin du Temps / pour violon clarinette violoncelle et piano Joshua Bell, Michael Collins, Steven Isserlis, Olli Mustonen ALBUM : Olivier Messiaen et Dimitri Chostakovitch : Trio n°2 et Quatuor pour la fin du temps LABEL : DECCA ANNÉE : 1997