Vivent les mariés ! (2/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Jacques Brel

La chanson des vieux amants

Jacques Brel

Orchestre dirigé par François Rauber

BARCLAY BCLY 816725-2

Mireille

La demande en mariage

Mireille et Charles Trenet

FREMEAUX ET ASSOCIES FA 091

Felix Mendelssohn

Vive la mariée

André Bourvil

Orchestre dirigé par Marius Coste

FREMEAUX & ASSOCIES FA 5131

Jacques Offenbach

La Périchole : Duetto du mariage "je dois vous prévenir, Madame" et Finale

Régine Crespin : Soprano

La Périchole, Alain Vanzo : Ténor (Piquillo)

Jules Bastin : Basse (Don Andrès)

Gérard Friedmann : Ténor (Panatellas)

Jacques Trigeau : Baryton (Don Pedro)

Aimé Besançon : Ténor (1er notaire)

Paul Guigue : Ténor (2è notaire)

Rebecca Roberts : Soprano (1ère cousine)

Eva Saurova : Soprano (2è cousine)

Geneviève Baudoz : Mezzo-soprano (3è cousine)

Chœur de l'Opéra du Rhin

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Alain Lombard

ERATO 2292-45686-2

Marc Antoine Charpentier

Le mariage forcé H 494 : Les Maris

Romain Champion : Haute-contre

Vincent Bouchot : Ténor

Florian Westphal : Basse

Francois Costa : Violon

Ivane Le : Violon

La Simphonie du Marais

Hugo Reyne

MUSIQUES A LA CHABOTTERIE 605010

Marc-Antoine Charpentier

Le mariage forcé H 494 : Mon compère en bonne foi (Dialogue chanté haute-contre et ténor)

Romain Champion : Haute-contre

Vincent Bouchot : Ténor

La Simphonie du Marais

Romain Champion : Haute-contre

Vincent Bouchot : Ténor

Florian Westphal : Basse

Francois Costa : Violon

Ivane Le : Violon

Hugo Reyne

MUSIQUES A LA CHABOTTERIE 605010

Jean Philippe Rameau

Platée : - Haine dépit jalouse rage (Acte III, scène 1 - Air de Junon)

_- Arrêtez ! Jupiter n'était point dans Athènes (Acte III, scène 2 - Junon et Mercure)

- Chantons célébrons ce jour (Acte III, scène 3 – Chœur, Jupiter, Mercure et Platée)

- Chaconne _ - Que vois-je (Jupiter et Platée)

Guy De Mey : Ténor (Mercure)

Guillemette Laurens : Soprano (Junon)

Vincent Le Texier : Basse (Jupiter)

Guy de Mey : Ténor (Mercure)

Gilles Ragon : Ténor (Platée)

Ensemble Vocal Francoise Herr

Marc Minkowski

MUSIFRANCE 2292-45028-2

Jean Philippe Rameau

Platée (Acte III - Scène 3)

Gilles Ragon : Ténor (Platée)

Vincent Le Texier : Basse (Jupiter)

MUSIFRANCE 2292-45028-2

Jean Hotteterre

La noce champêtre ou l'hymen pastoral : - Menuets I et II, Contredanse – Cotillon - Le coucher - Le réveil matin

Ensemble 1700

Francois Lazarevitch : Musette

Dorothee Oberlinger : Flûte à bec et direction

SONY 886977350924



Marguerite Monnot

Mariage (extrait du film Etoile sans lumière)

Edith Piaf

SOUNDTRACK LISTENERS COMMUNICATION SFCD

335442000

Anonyme

Pavana faite au mariage de M. de Vandosme (Messe de mariage de Henry IV et Marie de Médicis)

Ensemble Doulce Mémoire

Denis Raisin-Dadre

NAIVE RECORDS E 8898

Marco da Gagliano

Messe à double chœur - (Messe de mariage de Henry IV et Marie de Médicis)

- Kyrie - Agnus Dei

Ensemble Doulce Mémoire

Denis Raisin-Dadre

NAIVE RECORDS E 8898

Anonyme

Pavane du mariage de Louis XIII 1615

Anonyme

Bourée d'avignonez

Anonyme

Ballet à cheval pour le Grand Carousel fait à la Place Royale pour le mariage de Louis XIII joué par les Grands hautbois 1615

Anonyme

2ème air en suite

Anonyme

3ème air en suite

Anonyme

4ème air en suite

Le Concert Des Nations

Jordi Savall

ALIA VOX AV 9824

Jules Massenet

Cendrillon : - Ah fugitives chimères (Acte III - Air de la Fée et Chœur des Esprits)

- A deux genoux - Je viens à vous (Acte III - Duo Cendrillon et le Prince Charmant)

Ruth Welting : Soprano (La fée)

Frederica Von Stade : Mezzo-soprano (Cendrillon)

Nicolai Gedda : Ténor (Le Prince Charmant)

Ambrosian Opera Chorus

Philharmonia Orchestra

Julius Rudel

CBS M2K 79323

Francis Poulenc

Fiançailles pour rire FP 101 : La dame d'André - pour soprano et piano

Lisa Milne : Soprano

Malcolm Martineau : Piano

SIGNUM SIGCD247

Léon Xanrof

Le fiacre

Yvette Guilbert

BEAR FAMILY RECORDS BCD 16901

Darius Milhaud

Les mariés de la Tour Eiffel : - Marche nuptiale - Dialogue 2 - Discours du général - La baigneuse de Trouville - Ritournelles - Dialogue 8 - Sortie de noces

Pierre Bertin, Jacques Duby et Caroline Cler

Orchestre National de L'ORTF

Darius Milhaud

794881729623 476 159 2

André Jolivet

5 Danses rituelles : 3. Danse nuptiale - pour orchestre

Orchestre National de L'ORTF

André Jolivet

WARNER CLASSICS 2564 61320-2

Jeanne CherhalLes photos de mariage

Jeanne Cherhal : Chant et piano

Ibrahim Maalouf : Trompette

Vincent Segal : Violoncelle et Basse

Eric Lohrer : Guitare

Jeff Boudreaux : Batterie

Lise Cherhal : Chœurs

TOT OU TARD 8345 10521-2