Grandes héroïnes de la mythologie (2/10) : Iphigénie en Aulide

Christoph Willibald von Gluck

Iphigénie en Aulide : Ouverture

Orchestre Philharmonique de Vienne

Wilhelm Furtwangler, direction

Emi 5667722

Giovanni Porta

Iphigénie en Aulide : Madre diletta abbracciami (Air d’Iphigénie)

Joyce Di Donato, soprano (Iphigénie)

Il Complesso Barocco

Alan Curtis, direction

Virgin Classics 5099960265425

Christoph Willibald von Gluck

Iphigénie en Aulide (Acte I) :

1 Hélas mon cœur sensible (scène 7 - Air d'Iphigénie)

2 En croirai-je mes yeux (scène 8 - Récitatif Iphigénie et Achille)

3 Iphigénie hélas (scène 8 - Air d'Iphigénie)

4 S'il est vrai (scène 8 - Récitatif Achille)

5 Cruelle non jamais (scène 8 - Air d'Achille)

6 Mon trouble mes soupçons (scène 8 - Récitatif d’Iphigénie)

7 Ne doutez jamais de ma flamme (scène 8 - Duo Iphigénie / Achille)

Lynne Dawson, soprano (Iphigénie)

John Aller, ténor (Achille)

Orchestre de l'Opéra National de Lyon

John Eliot Gardiner, direction

Musifrance 245003-2

Johannes Brahms

Gavotte pour piano en la Majeur d'après IphigénieenAulide de Gluck

Idil Biret, piano

Naxos 8.550958

Christoph Willibald von Gluck

Air pour les esclaves (Acte II, scène 3)

Orchestre de l'Opéra National de Lyon

Sir John Eliot Gardiner, direction

Musifrance 245003-2

Christoph Willibald von Gluck

Iphigénie en Aulide : Danse des esclaves - réduction pour piano

Hans Von Bulow, arrangeur

Daniel Blumenthal, piano

Marco Polo 8.223421

Christoph Willibald von Gluck

Iphigénie en Aulide (Acte III, scène 3) :

1 Il faut de mon destin (Air d'Iphigénie)

2 Et vous m'aimez (Récitatif Achille et Iphigénie)

3 Adieu : conservez dans votre âme (Air d'Iphigénie)

Lynne Dawson, soprano (Iphigénie)

John Aller, ténor (Achille)

Orchestre de l'Opéra National de Lyon

John Eliot Gardiner, direction

Musifrance 245003-2

Christoph Willibald von Gluck

Iphigénie en Aulide : Leb wohl ! Lass dein Herz treu bewahren (Acte III - Air d'Iphigénie)

Christa Ludwig, mezzo-soprano (Iphigénie)

Orchestre de l'Opéra Allemand de Berlin

Heinrich Hollreiser, direction

RCA 09026 68951 2

Christoph Willibald von Gluck

Iphigénie en Aulide (Acte III, scène 9) :

1 Votre zèle des dieux a fléchi la colère / Étonnez l'univers (Air de Diane)

2 Adorez la clémence (Récitatif Calchas, Agamemnon et chœur)

3 Mon cœur ne saurait contenir (Ensemble)

4 Jusques aux voûtes célestes (Chœur)

5 Passacaille

6 Partons, volons à la victoire ! (Chœur des Grecs)

Guillemette Laurens, mezzo-soprano (Diane)

Gilles Cachemaille, baryton (Calchas)

José Van Dam, baryton-basse (Agamemnon)

Orchestre de l'Opéra National de Lyon

Chœur Monteverdi

John Eliot Gardiner, direction

Musifrance 245003-2

Christoph Willibald von Gluck

Iphigénie en Aulide (Acte 3, scène 4) :

1 Meine tochter. Wo ist meine tochter? (Clytemnestre)

2 Du gottheit, groß und hehr, sei gnädig unserm werk (Clytemnestre et le Chœur)

Trudeliese Schmidt, mezzo-soprano (Clytemnestre)

Chœur de la Radio Bavaroise

Orchestre de la Radio de Munich

Kurt Eichhorn, direction

Eurodisc 352988

Christoph Willibald von Gluck

Iphigénie en Aulide - réduction pour piano :

1 Gavotte

2 Menuet

3 Anglaise

Hans Von Bulow, arrangeur

Daniel Blumenthal, piano

Marco Polo 8.223421

Vicente Martin y Soler

Iphigénie en Aulide : Sinfonia

1 Sans titre

2 Andante

3 Presto

4 Innocente, oh dei, se moro (Acte II, scène 10 - Rondo d'Iphigénie)

Reial Companyia Opera de Cambra

Juan Bautista Otero, direction

K617 Productions K617192/2

Luigi Cherubini

Iphigénie en Aulide : Ouverture

Orchestre de la Toscane

Donato Renzetti, direction

Europa Musica 350-221

Christoph Willibald Von Gluck

Passacaille (Acte II, scène 3 - Ballet)

Orchestre de l'Opéra National de Lyon

John Eliot Gardiner, direction

Musifrance 245003-2

Mikis Theodorakis

Extrait de la bande originale du fim Iphigenia

Michael Cacoyannis, réalisateur

Iphigenia 1

Orchestre et direction non identifiés

FM Records FM 1483