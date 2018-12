200 ans de "Douce nuit" et autres saveurs de Noël (2/5)

Programmation musicale

Franz Xaver Gruber

Stillenacht, heiligenacht

Chœur De Saint Thomas De Leipzig

RCA 07863 66120 2

Silent night, holy night

Mahalia Jackson

WSC WSC 99102

Tradit France

Noël nouvelet

Amarcord, Wolfram Lattke : Ténor, Martin Lattke : Ténor, Frank

Ozimek : Baryton, Daniel Knauft : Basse, Holger Krause : Basse

RAUM KLANG RK AP 10111

Anonyme Angleterre XVe Siècle

Nowellnowelltydingstrew - pour 3 voix choeurs et accompagnement

Ashley Lingenhoel : Soprano (Marie)

Amanda Powell : Contralto (Narration)

Jesse Blumberg : Baryton (Gabriel)

La Nef

Apollo's Singers

Apollo's Fire

Dir. Sylvain Bergeron et Jeannette Sorrell

AVIE AV2269

Ralph Vaughan Williams

The first nowell: The first nowell

Sarah Fox : Soprano

Roderick Williams : Baryton

Choeur Broadbent

Joyful Company of Singers

City of London Sinfonia

Dir. Richard Hickox

CHANDOS CHAN 10385

Maurice Ravel

Noël des jouets pour baryton et piano

Jean Christophe Benoit : Baryton

Aldo Ciccolini : Piano

EMI CLASSICS 685877 2

Jules Massenet

Werther : Noël Jésus vient de naître (Acte I) Le Bailli et choeur d'enfants

Jules Bastin : Basse (Le Bailli)

Sebastian James, Mark Forkgen, François Evans, Ivo Martinez,

Carol-Lynn Hartridge, Sophia Martinez (Enfants)

Orchestre Philharmonique De Londres

Dir. Michel Plasson

EMI 7695732

Jules Massenet

Werther : Bravo pour les enfants (Acte I) Quatuor Johann Schmidt le Bailli et Sophie

Jules Bastin (Le Bailli)

Sebastian James, Mark Forkgen, François Evans, Ivo Martinez,

Carol-Lynn Hartridge, Sophia Martinez (Enfants)

Jean-Philippe Lafont (Johann), Philip Langridge (Schmidt),

Christine Barbaux (Sophie)

Orchestre Philharmonique De Londres

Dir. Michel Plasson

EMI 7695732

Piotr Ilitch Tchaikovski

Les saisons op 37b pour piano : Décembre Noël

Olga Tverskaya : Piano

OPUS 111 OPS 30-304

Piotr Ilitch Tchaikovski

Casse-Noisette op 71 : Acte 1 : 1er Tableau La décoration du sapin de Noël

Orchestre Symphonique De Londres

Dir. Antal Dorati

MERCURY 432750-2

Piotr Ilitch Tchaikovski

Casse-Noisette op 71 : Acte I : Scène n°2 : Marche

Choeur Symphonique De Londres

Orchestre Symphonique de Londres

Dir. Antal Dorati

MERCURY 432750-2

Piotr Ilitch Tchaikovski

Casse-Noisette op 71 : Acte I : Scène n°3 : La course des enfants et l'entrée des parents

Choeur Symphonique De Londres

Orchestre Symphonique de Londres

Dir. Antal Dorati MERCURY

432750-2

Piotr Ilitch Tchaikovski

Casse-Noisette op 71 : Acte I : Scène n°4 : Arrivée de Drosselmeyer et distribution des jouets

Choeur Symphonique De Londres

Orchestre Symphonique de Londres

Dir. Antal Dorati MERCURY

432750-2

Nicolas Rimski-Korsakov

La nuit de Noël : Koliada et choeur de noel

Choeur Academique Yourlov

Orchestre du Théâtre Forum de Moscou

Dir. Mikhail Yurovski

CDM CDM RUS 288138/40

Camille Saint Saens

Oratorio de noel op 12 : Alleluia

Antonia Bourve : Soprano, Gundula Schneider :

Mezzo-soprano, Sabine Czinczel : Contralto, Markus Ullmann :

Ténor, Jens Hamann : Baryton, Romano Giefer : Orgue,

Ensemble Vocal Rastatt

Les Favorites

Dir. Hoger Speck

CARU CARUS 83.352

Camille Saint Saens

Oratorio de noel op 12 : Consurgefiliasion

Antonia Bourve : Soprano, Gundula Schneider :

Mezzo-soprano, Sabine Czinczel : Contralto, Markus Ullmann :

Ténor, Jens Hamann : Baryton, Romano Giefer : Orgue,

Ensemble Vocal Rastatt

Les Favorites

Dir. Hoger Speck

CARU CARUS 83.352

Camille Saint Saens

Oratorio de noel op 12 : Tollitehostias

Romano Giefer : Orgue,

Ensemble Vocal Rastatt

Les Favorites

Dir. Hoger Speck

CARU CARUS 83.352

Edouard Lalo

Le Roi d'Ys : Noël Noël (Acte I) Choeur

Choeur De Radio France

Orchestre philharmonique de Radio France

Dir. Armin Jordan

MUSIFRANCE 245015-2

Edouard Lalo

Le Roi d'Ys : Oui peuple voici l'heure (Acte I) Jahel et choeur

Philippe Bohee : Baryton (Jahel)

Choeur De Radio France

Orchestre philharmonique de Radio France

Dir. Armin Jordan

MUSIFRANCE 245015-2

Edouard Lalo

Le Roi d'Ys : Entendez-vous ce signal (Acte I) Jahel et choeur

Philippe Bohee : Baryton (Jahel)

Choeur De Radio France

Orchestre philharmonique de Radio France

Dir. Armin Jordan

MUSIFRANCE 245015-2

Francis Poulenc

4 motets pour le temps de Noël FP 152 : O magnum mysterium

- pour choeur mixte a cappella

Choeur Accentus

Dir. Laurence Equilbey

ACCORD 205892

Francis Poulenc

4 motets pour le temps de Noël FP 152 : Quem vidistispastoresdicite

Choeur Accentus

Dir. Laurence Equilbey

ACCORD 205892

Francis Poulenc

4 motets pour le temps de Noël FP 152 : Videntesstellam

Choeur Accentus

Dir. Laurence Equilbey

ACCORD 205892

Francis Poulenc

4 motets pour le temps de Noël FP 152 : Hodie Christus natusest

Choeur Accentus

Dir. Laurence Equilbey

ACCORD 205892

Benjamin Britten

A boy wasborn op 3 : Variation VI : Noël - pour soliste choeur mixte et choeur de garçons a cappella

Choeur Du Sinfonietta De Londres

Choeur De La Cathedrale Saint-Paul

Dir. Terry Edwards

EMI CLASSICS 0151562

Gabriel Faure

Il est né le divin enfant- pour soprano choeur de femmes et orgue

Yolande Parent : Soprano

Richard Paré : Orgue

La Chapelle De Quebec

Dir. Bernard Labadie

ADES 202132

Traditionel de France

Il est né le divin enfant

Henri Salvador

RIGOLO RI 10 063

James Pierpont

Medley : Jingle bells / Il est né le divin enfant / Es istein Ros' entsprungen

Swingle Singers

Daniel Humair : Batterie

Bernard Lubat : Percussions

PHILIPS (PHPS) 548303-2

Michael Praetorius

Es istein Ros' entsprungen

Choeur De La Cathedrale De Westminster

Parley of Instruments

Dir. David Hill

HELIOS CDH55446

Franz Xaver Gruber

Silent night

Sidney Bechet : Saxophone soprano

Jean Claude Pelletier : Orgue Hammond

Claude Gousset : Trombone

Alix Bret : Contrebasse,

Kansas Fields : Batterie

VOGUE EPL 7 572

Franz Xaver GruberSilent night

Wynton Marsalis Septet

Kathleen Battle : Soprano

Wynton Marsalis : Trompette

Wes Anderson : Saxophone alto

Herbert Harris : Saxophones soprano et ténor

Reginald Veal :Contrebasse

Wycliffe Gordon : Trombone

Stephen Scott : Piano

Herlin Riley : Batterie

SONY CLASSICAL 88875183412-12