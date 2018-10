La comédie musicale américaine (2/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

George Gershwin

Tip toes (medley) :

- Someone to watch over me / Clap yo hands

George Gershwin : Piano

-Tip-toes : Ouverture

Orchestre de la Production du Carnegie Hall

Rob Fisher

NEW WORLD RECORDS 2001

George Gershwin

Tip-toes :

- Looking for a boy

-That certain feeling

Ella Fitzgerald

Orchestre dirigé par Nelson Riddle

VERVE 1989

George et Ira Gershwin avec Howard Dietz, musique et paroles

Oh, kay ! : Ouverture

Robert Westenberg et Patrick Cassidy : chant

Orchestre de Saint Luke de New York

Eric Stern

NONESUCH

Georgeet Ira Gershwin avec Howard Dietz, musique et paroles

Oh, kay ! : Clap yo' hands

Jack Smith : chant et Piano

LIVING ERA 2002

George et Ira Gershwin avec Howard Dietz, musique et paroles

Oh, kay ! : Clap yo hands

Chris Connor

ATLANTIC 2005

George et Ira Gershwin avec Howard Dietz, musique et paroles

Oh, kay ! : Someone to watch over me

Sarah Vaughan : Chant

Hal Mooney and his Orchestra

MERCURY 1957

George et Ira Gershwin avec Howard Dietz, musique et paroles

Oh, kay ! : Someone to watch over me

Mac Coy Tyner : Piano

BLUE NOTE 1989

George et Ira Gershwin avec Howard Dietz, musique et paroles

Oh, kay ! : Someone to watch over me

Sammy Davis Junior

Orchestre non identifié

EMI

George Gershwin

Improvisation in the form of a theme and 3 variations on Someone to watch over me :

1. Theme

2. Barcarolle

3. Brazilian dance

4. Tango

Earl Wild : Piano

CHESKY RECORDS 1989

George Gershwin

Funny face : Ouverture

Orchestre Philharmonique de Buffalo

Michael Tilson-Thomas

SONY CLASSICAL 2016

George Gershwin

Funny face

Ella Fitzgerald

Orchestre dirigé par Nelson Riddle

VERVE 1989

George Gershwin

An American in Paris : 'S wonderful

Audrey Hepburn et Fred Astaire

Orchestre non identifié

VERVE 1956

George Gershwin

An American in Paris :

- 'S Wonderful par Kelly Gene et Georges Guetary

- 'S Wonderful par Erroll Garner

BDMUSIC 2015

George et Ira Gershwin

Song book : Let's kiss and make up

Ella Fitzgerald

Orchestre dirigé par Nelson Riddle

VERVE 1989

George et Ira Gershwin

Funny Face : He loves and she loves

Fred Astaire

The parmount Studio Orchestra

Adolph Deutsch

TURNER CLASSIC MOVIES MUSIC

George Gershwin

Funny face : my one and only, what am I gonna do ?

Fred Astaire : Voix, Claquettes

Piano non Identifie

LIVING ERA 2002

George Gershwin

Funny face : My one and only

Charles Murray, Sam Browne et Bob Treaster

Johnson Johnny and His Statler Pennsylvanians

HALCYON RECORDS 1987

George Gershwin

Gershwin's songbook - 18 mélodiesarrangées pour piano :

- Clap yo' hands

- Do dodo

- My one and only

- ‘Swonderful

Peter Donohoe : Piano

EMI

Show Boat (Acte 1 - Scène 1)

_- Make believe - only make believe i love you...John McGlinn, Jerome Kern, John Mac Glinn

- Scène 1 :_ Ol' man river - oh, Joe!..

Ambrosian Chorus

London Sinfonietta

John McGlinn

EMI CLASSICS 1988

en savoir plus émission Arabesques La comédie musicale américaine (1/5)

en savoir plus émission Arabesques La comédie musicale américaine (3/5)

en savoir plus émission Arabesques La comédie musicale américaine (4/5)