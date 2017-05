La musique classique au cinéma (2/5)

♫ Programmation musicale ♫

Edward Elgar

The dream of Gerontius opus 38 - pour mezzo-soprano et orchestre : The angel's farewell

Alice Coote, mezzo-soprano

Orchestre Hallé

Mark Elder, direction

Halle concerts society CD HLL 7521

Francis Poulenc

4 poèmes de Guillaume Apollinaire fp 58 : Avant le cinéma - pour baryton et piano

Gérard Souzay, baryton

Dalton Baldwin, piano

EMI 5668502

Friedrich Hollaender

Der Blaue Engel : Lola

Marlène Dietrich, chant

Orchestre dirigé par Josef Von Sternberg

BDMusic 78467

Robert Stolz

Zwei Herzen im Dreivierteltakt - pour soprano ténor et orchestre

Renée Fleming, soprano

Klaus Florian Vogt, ténor

Staatskapelle de Dresde

Christian Thielemann, direction

DGG 399 500-2

Kurt Weill

L'opéra de quat'Sous : Kanonensong

Willy Trenk-Trebitsch, Kurt Gerron, chant

Ruth Lewis Band

Theo Mackeben, direction

EPM Records 984982

Kurt Weill

L'opéra de quat'Sous : Chant des canons

Albert Préjean et Jacques Henley, chant

Orchestre Theo Mackeben

Marianne Melodie 061710

Dimitri Chostakovitch

Seule opus 26 :

- Marche / La rue

- Galop

Orchestre Royal du Concertgebouw

Riccardo Chailly, direction

Decca 460792-2

Peter Illich Tchaikovsky

Le lac des cygnes opus 20 (Acte II, Scène 10)

Orchestre Symphonique de Boston

Seiji Ozawa, direction

DGG 415367-2

Max Steiner / John Morgan, réviseur

King Kong : Aéroplanes

Orchestre Symphonique de Moscou

William Stromberg, direction

Marco Polo 8.223763

Maurice Ravel

Don Quichotte à Dulcinée : Chanson à boire - pour baryton-basse et orchestre

Jose Van Dam, baryton-basse (Don Quichotte)

Orchestre de L'Opéra de Lyon

Kent Nagano, direction

Erato 0825646190492/3

Jacques Ibert

Chansons de Don Quichotte : Chanson du duc - pour basse et orchestre

Fedor Chaliapine, basse (Don Quichotte)

Orchestre du Théâtre National de L'Opéra de Paris

Jacques Ibert, direction

L'Empreinte digitale ED 13110

Jacques Ibert

Golgotha (suite) - les vendeurs au temple

Jacques Tchamkerten, ondes martenot

Orchestre Symphonique de la Radio Slovaque

Adriano, direction

Naxos 8.557607

Serge Prokofiev

Lieutenant Kijé opus 60 : Kijé's death

Orchestre National de France

Lorin Maazel, direction

CBS MDK 46502

Ernst Lubitsch

Girls, girls, girls!

Maurice Chevalier

Orchestre des Studios de la MGM

Herbert Stothart, direction

Rhino records R2 73192

Charles Koechlin

The seven stars symphony opus 132 : Clara Bow et la joyeuse Californie

Orchestre Symphonique Allemand de Berlin

James Judd, direction

RCA 09026 68146 2

Extrait du film d'Abel Gance : Un grand amour de Beethoven

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°6 en fa majeur opus 68 (Pastorale) : 1er mouvement. Eveil d'impressions agréables en arrivant à la campagne

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Carl Schuricht, direction

EMI 7 62910 2

Joseph Kosma

- Henri Château (1)

- A. Valsien (2)

- La grande illusion : générique

Dialogues et chanson "Froufrou" (1)

Chanson "si tu veux Marguerite" (2)

Fréhel (1), Julien Carette (2), chant

Pierre Fresnay, Eric Von Stroheim, Jean Gabin, Marcel Dalio, Julien Carette, dialogues

Auvidis AUTR K 1510

Erich Wolfgang Korngold

Le prince et le pauvre : thème principal

Orchestre Symphonique de Londres

André Prévin, direction

DGG 471347-2

Erich Wolfgang Korngold

Concerto pour violon opus 35 en ré majeur : Final : Allegro assai vivace

Jascha Heifetz, violon

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Alfred Wallenstein, direction

RCA 09026 61752 2

George Et Ira Gershwin

They can't take that away from me

Fred Astaire, chant

Chansons Cinema CIN 007

Arthur Honegger

Regain

Jeune Orchestre Symphonique de Douai

Henri Vachey, direction

Milan 5372422

Serge Prokofiev

Alexandre Nevski :

- Aux armes! Peuple russe

- La bataille sur la glace

Chœur de la Radio D'URSS

Orchestre Symphonique de la Radio Télévision Russe

Evgueni Svetlanov, direction

Chant du Monde 278389

Maurice Jaubert

- Le quai des brumes : Largo

- Le jour se lève : générique

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 7547642

Gustave Charpentier

Louise : depuis le jour (Acte III - scène 1)

Grace Moore, soprano

Chœur et Orchestre du Metropolitan Opera de New York

Thomas Beecham, direction

Walhall WHL 9

Max Steiner

Autant en emporte le vent : thème principal

Orchestre Dirigé par Max Steiner

Turner Classic Movies Music R2 72269

Johann Strauss / D. Tiomkin, O. Hammerstein Ii, Arrangement

Toute la ville danse : I´m in love with Vienna

Curt Bois, Leonid Kinsley, Al Shean

Nat Finston, direction

Duophon 05 26 3