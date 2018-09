Claudio Scimone (1934-2018) - (2/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Georg Friedrich Haendel

Rinaldo : Ventiturbiniprestate (Acte I, scène 9 - Air de Rinaldo)

Marilyn Horne, mezzo-soprano

I Solisti Veneti

Claudio Scimone, direction

ERATO ECD 88034

Antonio Vivaldi

Concerto pour violon, cordes et basse continue en Mi Maj op 8 n°1 RV 269 "le printemps" :

1. Allegro

2. Largo

3. Allegro

Piero Toso, violon

I Solisti Veneti

Claudio Scimone, direction

ERATO ECD 88003

Georges Bizet

La jolie fille de Perth : Quand la flamme de l'amour (Acte II - Air de Ralph)

Léo Delibes

Lakmé : Lakmé ton doux regard se voile (Acte II - Air de Nilakantha)

José Van Dam, Basse

Orchestre Philharmonique De Monte-Carlo

Claudio Scimone, direction

ERATO NUM 75 023

Giovanni Battista Pergolese

Stabat Mater en fa min :

- O quamtristis et afflicta (Duo)

- Quaemoerebat et dolebat (Air de contralto)

- Quis est homo (Duo)

- Cujus animamgementem (Air de soprano)

Ileana Cotrubas, soprano

Lucia Valentini Terrani, contralto

I Solisti Veneti

Claudio Scimone, direction

EMI 7629092

Giacomo Puccini

Messa di Gloria : Gloria

José Carreras, ténor

Ambrosian Singers

Philharmonia Orchestra

Claudio Scimone, direction

ERATO ECD 88022

Antonio Vivaldi

Concerto en sol min op 10 nº2 rv 439 p 342 "la notte"- pour flûte et orchestre :

1. Largo

2. Fantasmi (presto-largo-presto)

3. Il sonno (largo)

4. Allegro

Jean-Pierre Rampal, flûte

I Solisti Veneti

Claudio Scimone, direction

ERATO 2292-45672-2

Gioacchino Rossini

Sonate à 4 n°3 en Ut Maj :

1. Allegro

2. Andante

3. Moderato

I Solisti Veneti

Claudio Scimone, direction

ERATO 2292-45322-2

Gioacchino Rossini

Moïse en Egypte :

- Dal tuostellatosoglio (Acte III – Moïse, Aaron, Elcia, Amenophis et chœur)

- Ma qualfragor (Acte III – Moïse, Aaron, Elcia, Amenophis et chœur)

- Son fuggiti Oh ciel che miro (Acte III – Pharaon, Mambre et choeur des Egyptiens)

June Anderson, soprano (Elcia)

Sandra Brown, mezzo-soprano (Amenophis)

Savatore Fisichella, ténor (Aaron)

Lewis Keith, ténor (Mambre)

Ruggero Raimondi, basse (Moïse)

Siegmund Nimsgern, basse (Pharaon)

Ambrosian Opera Chorus

Philharmonia Orchestra

Claudio Scimone, direction

PHILIPS 420109-2

Giacomo Puccini

Capriccio sinfonico - pour orchestre

Orchestre National de L'Opéra de Monte-Carlo

Claudio Scimone, direction

ERATO ECD 55026

Georg Friedrich Haendel

Rinaldo : Or la tromba in suonfestante (Acte III, scène 9 - Air de Rinaldo)

Marilyn Horne, mezzo-soprano

Guy Touvron, Serge Boisson, Guy Messler, Jean-François Raymond, trompettes

I Solisti Veneti

Claudio Scimone, direction

ERATO ECD 88034

Sylvano Bussotti

Rara - pour violon alto violoncelle contrebasse et guitare / version simultanée avec voix parlée à la fin

Membres De I Solisti Veneti :

Ronald Valpreda, violon

Ferruccio Sangiorgi, alto

Max Cassoli, violoncelle

Leonardo Colonna, contrebasse

Horst Hornung, guitare

Sylvano Bussotti, voix

ERATO STU 70624