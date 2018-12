Ida Haendel (90 ans) - (2/5)

PROGRAMMATION MUSICALE

Felix Mendelssohn

Concerto n°2 en mi min op 64 : 3. Allegretto non troppo allegro molto vivace

Ida Haendel : Violon

Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart

Hans Muller-Kray

HANSSLER CLASSIC CD 94.202

Igor Stravinsky

Divertimento pour violon et piano :

1 Sinfonia

2 Danses suisses

Ida Haendel : Violon

Alfred Holecek : Piano

SUPRAPHON SU 3782-2

Ludwig Van Beethoven

Concerto pour violon en Ré Maj op 61 : 1. Allegro ma non troppo

Ida Haendel : Violon

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Karel Ancerl

SUPRAPHON SU 4024-2

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°5 en La Maj K 219 : Rondeau - pour violon et orchestre

Ida Haendel : Violon

Orchestre de la RAI de Rome

Ferruccio Scaglia

TAHRA TAH 670-671

Jean Sibelius

Concerto pour violon en ré min op 47 : 3. Allegro ma non troppo

Ida Haendel : Violon

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Karel Ancerl

SUPRAPHON SU 4024-2

Edouard Lalo

Symphonie espagnole pour violon et orchestre op 21 :

1 Allegro non troppo

2 Scherzando. Allegro molto

3 Intermezzo. Allegretto non troppo

4 Andante

5 Rondo. Allegro

Ida Haendel : Violon

Orchestre Philharmonique Tchèque de Prague

Karel Ancerl

SUPRAPHON OU SUPRAPHONET 1106062

Henryk Wieniawski

Concerto pour violon n°2 en ré min op 22 : 2. Romance. Andante non troppo

Ida Haendel : Violon

Orchestre Symphonique de Prague

Vaclav Smetacek

SUPRAPHON SU 3782-2

Antonín Dvořák

Concerto pour violon en la min op 53 B 96/108 : 3. Finale. Allegro giocoso ma non troppo

Hans Muller-Kray

Ida Haendel : Violon

Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart

HANSSLER CLASSIC CD 94.205

Fritz Kreisler

Schön Rosmarin - pour violon et piano

Ida Haendel : Violon

Adela Kotowska : Piano

DECCA 455488-2