La Roumanie (2/5)

PROGRAMMATION MUSICALE

George Grigoriu

Valurile dunarii : Muzica

Angela Gheorghiu : Soprano

Orchestre du Teatro Regio de Turin

John Mauceri

DECCA 473320-2

Giacomo Puccini

La bohème : Sì mi chiamano Mimì (Acte I - Air de Mimì)

Angela Gheorghiu : Soprano (Mimi)

Orchestre Symphonique de Milan

Anton Coppola

WARNER CLASSICS 0825646190478/6

Giuseppe Verdi

La Traviata : Follie follie delirio vano è questo / Sempre libera

(Acte I - Violetta et Alfredo)

Angela Gheorghiu : Soprano (Violetta)

Frank Lopardo : Ténor (Alfredo Germont)

Orchestre de L'Opéra Royal de Covent Garden

Georg Solti

DECCA 448119-2

Gaetano Donizetti

L'elixir d'amour :

- Chiedi all' aura (Acte I - Duo Adina / Nemorino)

Angela Gheorghiu : Soprano (Adina)

Roberto Alagna : Ténor (Nemorino)

Orchestre de L'Opéra National de Lyon

Evelino Pido

DECCA 473320-2

Gaetano Donizetti

L'élixir d'amour : - Saria possibile (Acte II, scène 2 - Giannetta chœur

Elena Dan : Soprano (Giannetta)

Chœur et Orchestre de l'Opéra de Lyon

Evelino Pido

DECCA 455691-2

Georges Bizet

Carmen : Toréador en garde (Acte III - Escamillo)

Thomas Hampson : Baryton (Escamillo)

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson

EMI 5574342

Georges Bizet

Carmen : Entr'acte (Acte III)

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson

EMI 5574342

Georges Bizet

Carmen (Acte IV)

- A deux cuartos (Chœur)

- Les voici, voici la quadrille (Chœur)

- Carmen un bon conseil (Acte IV - Dialogues Carmen / Frasquita et Mercédès)

- C'est toi ! C'est moi ! L'on m'avait avertie (Acte IV - Duo Carmen / Don José et chœur)

- Tu ne m'aimes donc plus (Acte IV - Duo Don José / Carmen et chœur)

Angela Gheorghiu : Soprano (Carmen)

Thomas Hampson : Baryton (Escamillo)

Elizabeth Vidal : soprano (Frasquita)

Isabelle Cals : Mezzo-soprano (Mercédès)

Les Eléments

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson

EMI 5574342

Giacomo Puccini

La Rondine (Acte III) :

- Amore mio ! (Ruggero / Magda)

- Figliuolo, tu mi dici (Magda / Ruggero)

- Donale il bacio mio !

- No ! Non dir questo !

- Ma come puoi lasciarmi ?

Roberto Alagna : Ténor (Ruggero)

Angela Gheorghiu : Soprano (Magda)

Orchestre Symphonique de Londres

Antonio Pappano

EMI 5563382

Giacomo Puccini

Morire ? - pour ténor et piano

Roberto Alagna : Ténor

Antonio Pappano : Piano

EMI 5563382

Jules Massenet

Manon : Adieu, notre petite table

Angela Gheorghiu : Soprano

Orchestre Symphonique du Théâtre de la Monnaie

Antonio Pappano

EMI 5570052

Giacomo Puccini

Tosca (Acte II) :

- Vissi d'arte (Tosca)

- Risolvi ? .. Vedi, le man giunte io stendo a te! (Scarpia / Tosca)

- Chi e la? (Scarpia / Spoletta / Tosca)

- lo tenni la promessa ... (Scarpia /Tosca)

- Tosca, finalmente mia!

- Or gli perdono! (Acte II – Tosca)

Angela Gheorghiu : Soprano

Roberto Alagna : Ténor

David Cangelosi : Ténor

Orchestre de L'Opéra Royal de Covent Garden

Antonio Pappano

EMI 5572162

Giuseppe Verdi

Messa da requiem :

- Liberame Domine

- Dies irae

- Requiem aeternam

- Libera me Domine

Angela Gheorghiu : Soprano

Chœur de la Radio Suedoise

Chœur de Chambre Eric Ericson

Orfeon Donostiarra

Orchestre Philharmonique de Berlin

Claudio Abbado

WARNER CLASSICS 0825646190478/5

Umberto Giordano

Fedora : Vedi io piango (Acte II - Loris et Fedora)

Angela Gheorghiu : Soprano (Fedora)

Placido Domingo : Ténor (Loris)

Orchestre Symphonique du Théâtre de la Monnaie

Alberto Veronesi

DEUTSCHE GRAMMOPHON 477 8367

Giacomo Puccini

Madame Butterfly :

- Tu tu Piccolo iddio (Acte II - Air de Butterfly)

- Via giaca gioca (Acte II) Butterfly Pinkerton

Angela Gheorghiu : Soprano (Cio-Cio-San)

Jonas Kaufmann : Ténor (Pinkerton)

Orchestre de L'Académie Sainte-Cecile de Rome

Antonio Pappano

EMI 2 64187 2

Evghenie Humulescu

Lubi-te-voi doamne

Angela Gheorghiu : Soprano

Choeur de Chambre National Roumain Madrigal

Orchestre Philharmonique de Londres

Ion Marin

DECCA 470174-2



