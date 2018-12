De quelques contemporains de Mozart (2/5)

PROGRAMMATION MUSICALE

Joseph Martin Kraus

Miserere en ut min vb 4 :

- Miserere (Chœur)

- Amplius (Duo soprano et contralto)

- Tibi soli (Air de ténor)

Annemei Blessing-Leyhausen : Soprano

Carmen Schuller : Contralto

Adam Paul Gerhardt : Haute-contre

Julian Pregardien : Ténor

Ekkehard Abele : Basse

La Stagione Frankfurt

Deutscher Kammerchor

Michael Schneider

CPO 777 409-2

Joseph Martin Kraus

Proserpine VB 19 : Ack hvad behag et hjerta njuter (Air de Proserpine)

Barbara Bonney : Soprano

Orchestre du Théâtre de Drottningholm

Thomas Schuback

MUSICA SVECIA MSCD 424

Joseph Martin Kraus

Soliman II ou les trois Sultanes VB 22 :

- Kärlek och nöje (Acte III - Chœur des derviches)

- Som närd af et gynnande väder (Air d'un derviche)

- Kärlek och nöje (Choeur des derviches

- Du som var dyrkan vunnit (Air du Mufti)

- Le couronnement

Lena Hoel : Soprano (Delia)

Tord Wallstrom : Baryton (Le grand mufti)

Bengt Ola Morgny : Ténor (Un derviche)

Barbro Ortendahl-Corin : Soprano (Roxelane)

Chorus and Orchestra of The Royal Opera of Sweden

Philip Brunelle

VIRGIN VC 791496-2

Joseph Martin Kraus

Amphitryon : (Intermède 1)

- Calme de la nuit (instrumental)

- Danse des étoiles

- Heures fille du temps (Récitatif de la Nuit)

- Que je règne seule en ces lieux (Air de la Nuit)

Chantal Santon : Soprano (La nuit)

Georg Poplutz : Ténor (Un Thébain / Le Héraut)

L'Arte del Mondo

Chœur de Chambre de Bonn

Werner Ehrhardt

NAXOS 111

Joseph Martin Kraus

Scherzo et variations pour pianoforte VB 193

Ronald Brautigam : Pianoforte

BIS BIS-CD-1319

Joseph Martin Kraus

- An das Klavier VB 94

- Die Mutter bei der Wiege VB 92

- Das Rosenband VB 85

Martin Hummel : Baryton

Glen Wilson : Piano

NAXOS 8.557452

Joseph Martin Kraus

Quatuor à cordes en Sol Maj op 1 n°6 VB 187 : 2. Scozzese. Andante maestoso

Christine Busch et Kathrin Troger : Violons

Claudia Hofert : Alto

Gesine Queyras : Violoncelle

CARUS 83.194

Joseph Martin Kraus

Concerto pour violon en Ut Maj : Adagio

Jiri Malat et Kang Hoon Kim : Violons

Orchestre de Chambre du Palatinat Mannheim

BAYER RECORDS BR 100222 CD

Joseph Martin Kraus

Du temps qui détruit tout VB 58

Thomas Schuback

Claes Hakan Ahnsjo : Ténor

Orchestre du Théâtre de Drottningholm

MUSICA SVECIA MSCD 424

Joseph Martin Kraus

Symphonie en ut min vb 148 :

- Andante mesto

- Larghetto

- Chorale

- Adagio

Petter Sundkvist

Orchestre de Chambre Suédois

NAXOS 8554777

Joseph Martin Kraus

Danse suédoise en ut maj vb 192

Ribbing Stig : Piano

STERLING CDA 1654-2