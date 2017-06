Jiří Bělohlávek, chef d'orchestre décédé le 1er juin 2017 (1/5)

♫ Programmation musicale ♫

Antonín Dvořák

Danse slave en ut majeur opus 46 n°1 B 83 n°1

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Decca 4789458

Bedřich Smetana

La fiancée vendue :

- Ouverture (instrumental)

- Pročbychomse netěšili (Acte I, scène 1 - Chœur de paysans, Mařenka et Jeník)

Dana Buresova, soprano (Mařenka)

Tomas Juhas, ténor (Jeník)

BBC Singers

Orchestre Symphonique de la BBC

Jiří Bělohlávek, direction

Harmonia Mundi HMC 902119.20

Ludwig Van Beethoven

Concerto pour violon et orchestre en ré majeur : Allegro ma non troppo

Isabelle Faust, violon

Orchestre Philharmonique de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Harmonia Mundi HMC 901944

Bohuslav Martinů, musique

Vítězslav Nezval,livret

Hlas lesa (La voix de la forêt) :

- Rozluč se, mladý muži (La fiancée et le jeune forestier)

- A nikdo nas nerozdeli! (Tutti)

Helena Kaupová, soprano (La fiancée)

Jaroslav Březina, ténor (Le jeune forestier)

Lenka Šmídová, contralto (L'hôtesse)

Roman Janál, baryton (1er bandit et récitant)

Vladimír Okénko, ténor (2ème bandit)

Zdeněk Harvánek, basse (3ème bandit)

Chœur et Orchestre Philharmonique de Chambre de Prague

Pavel Baxa, chef de Chœur

Jiří Bělohlávek, direction

Supraphon SU 3386-2 631

Antonín Dvořák

Symphonie n°5 en fa majeur opus 76 B 54 : Allegro molto

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Decca 478 6757

Leoš Janáček

Taras bulba - rhapsodie slave pour orchestre

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Chandos CHAN 9080

Antonín Dvořák

Stabat Mater opus 58 B 71 :

- Tui nati vulnerati (Chœur)

- Virgo virginum præclara (Chœur)

- Quando corpus morietur (Quatuor et le Chœur)

Eri Nakamura, soprano

Elisabeth Kulman, mezzo-soprano

Michael Spyres, ténor

Jongmin Park, basse

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Decca 4831510

Bedřich Smetana

Vyšehrad - extrait de Monpays, cycle de 6 poèmes symphoniques

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Jiří Bělohlávek, direction

Supraphon SU 1986-2