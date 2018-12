Tous neufs pour 2019 ! (1/5)

Programmation musicale

Traditionnel écossais

New Year's eve / Auld lang syne

Marvin Hamlisch, Barbra Streisand

COLUMBIA 4974352

Joseph Haydn

Auldlangsyne HOB XXXIa : 218 - pour ténor violon

violoncelle et piano

Jamie Mac Dougall : Ténor

Trio Haydn D'Eisenstadt :

Harald Kosik : Piano

Eszter Haffner : Violon

Hannes Gradwohl : Violoncelle

BRILLIANT CLASSICS 93453

Franz Waxman

Auld Lang Syne variations : EinekleineNichtmusik - pour violon alto violoncelle et piano

Gidon Kremer : Violon

Ula Ulijona : Alto

Marta Sudraba : Violoncelle

Louis Lortie : Piano

NONESUCH 7559-79657-2

Franz Waxman

Sunset boulevard "Prelude"

Orchestre National Royal D'Ecosse

Dir. Joel McNeely

CITADEL S2K 87736

Andrew Lloyd Webber

Sunset boulevard : The perfect year

Glenn Close / Norma Desmond

Al Campbell / Joe Gillis

The Sunset Boulevard Orchestra

David Caddick, Paul Bogaev

REALLY USEFUL RECORDS 9874658

Irving Berlin

Happy new year blues

Bobbi Carey : Chant

Margaret Ulmer : Piano

OAKTON RECORDINGS ORCD 0008

Frank Loesser

What are you doing new year's eve ?

Ella Fitzgerald

Dir. Frank De Vol

VERVE 0602517835573

Serge Prokofiev

Guerre et paix - suite d'orchestre

1. Le bal (Sc 2) : Fanfare et polonaise

Philharmonia Orchestra

Dir. Neeme Järvi

CHANDOS CHAN 10538 X

Stanislaw Moniuszko

StrasznyDwor : Oui c'est merveilleux je vois que mes filles

(Acte II Sc 3) MiecznikJadwiga et Damazy

Andrzej Hiolski : Baryton (Miecznik)

Wiera Baniewicz : Mezzo-soprano (Jadwiga)

Zdzislaw Nikodem : Ténor (Damazy)

Orchestre Symphonique de la Radio de Cracovie

Dir. Jan Krenz

PHOENIX PX 509.3

Traditionnel écossais

Auldlangsyne

Milton Batiste

Dejan's Olympia Brass Band

ROUNDER RORE ROUNDER CD 11562

Traditionnel écossais

Auldlangsyne

Andrew Bird : Chant, Violon

Alan Hampton : Chant, Guitare

UNIVERSAL MUSIC

Franz Waxman

Auld Lang Syne variations : Hommage to Shostakofiev - pour

violon alto violoncelle et piano

Gidon Kremer : Violon

Louis Lortie : Piano

Ula Ulijona : Alto

Marta Sudraba : Violoncelle

NONESUCH 7559-79657-2

Traditionnel écossais

Auldlangsyne

Jimi Hendrix : Guitare et chant

MCA RECORDS MCD-11931

Jimi Hendrix

Who knows

Jimi Hendrix : Guitare et chant

MCA RECORDS MCD-11931

Frank Bridge

Sir Roger de Coverley - version pour quatuor à cordes

Ensemble Nash :

Marianne Thorsen : Violon

Laura Samuel : Violon

Lawrence Power : Alto

Paul Watkins : Violoncelle

Ian Brown : Piano

HYPERION CDA68003

Traditionnel écossais

Auldlangsyne

Moira Anderson : Soprano

Choeur de l'Orchestre National Royal d'Ecosse

Orchestre Symphonique de la BBC d'Ecosse,

Dir. John Currie,

ASV CD WHL 2087

Traditionnel écossais

Big band medley : Auld lang syne / Ciribiribin /

Me and my shadow / When my baby smiles at me /

Bubbles in the wine / My shawl / Tico tico

Spike Jones, City Slickers

REMEMBER RMB 75017

Traditionnel écossais

Auldlangsyne

Bill Keith : Banjo

Jim Roney : Chant, Guitare

ROUNDER RECORDS ROUNDER CD 0084

Traditionnel écossais

Auld lang syne

Brian Wilson, The Beach Boys

ARISTA 82876-70300-2

Traditionnel écossais

Auld lang syne

Mairi Campbell et Dave Francis

NEW LINE RECORDS

Anonyme

Medley : Dona NobisPacem et Auldlangsyne - pour

violoncelle et trompette

Yo-Yo Ma : Violoncelle

Chris Botti : Trompette

SONY CLASSICAL 88697 52307 2/88

Johann Strauss Fils

Geschichtenaus dem Wienerwald op 325

Orchestre Philharmonique De Vienne

Dir. Riccardo Muti

SONY CLASSICAL 8898547058201