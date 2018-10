Vivent les mariés ! (1/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Wolfgang Amadeus Mozart

Les noces de Figaro : Ouverture

Concerto Köln

René Jacobs

HARMONIA MUNDI HMC 801818.20

Leopold Mozart

Le mariage paysan - Sinfonia en Ré Majeur : 1 Marcia villanesca 2 Menuet 5 Finale, molto allegro

Orchestre Baroque D'Amsterdam

Ton Koopman, dir.

CHALLENGE CLASSICS CC 72189

Jean Sebastien Bach

Cantate BWV 202

Martina Jankova, soprano

Xenia Löffler, hautbois

Collegium 1704

Vaclav Luks, clavecin et direction

SUPRAPHONET SU 4134-2

Wolfgang Amadeus Mozart

Les noces de Figaro : Ecco la marcia (Acte III - Tutti)

Simon Keenlyside, baryton (Le Comte)

Véronique Gens, soprano (La Comtesse)

Patrizia Ciofi, soprano (Susanna)

Lorenzo Regazzo, basse (Figaro)

Collegium Vocale De Gand

Concerto Köln

René Jacobs, dir.

HARMONIA MUNDI HMC 801818.20

Ludwig van Beethoven

Fidelio op.72 : Wer ein holdes Weib errungen (Acte II - scène 7 - Tutti)

Peter Seiffert, ténor (Florestan)

Charlotte Margiono,soprano (Léonore)

Bo Skovhus, basse (Don Fernando)

Barbara Bonney, soprano (Marcelline)

Deon van der Walt, ténor (Jacquino)

Laszlo Polgar, basse (Rocco)

Chœur Arnold Schoenberg

Orchestre de Chambre d'Europe

Nikolaus Harnoncourt, dir.

LABEL : TELDEC 4509-94560-2

Carl Maria Von Weber

De Freischütz : Wir winden dir den Jungfernkranz (n°14)

Irmgard Seefried, soprano (Agathe)

Rita Streich, soprano (Ännchen)

Chœur de la Radio Bavaroise

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Eugen Jochum, dir.

DEUTSCHE GRAMMOPHON 000289 477 5611

Felix Mendelssohn

Psaume 42 Wie der Hirsch schreit op.42 (extr.) :

6. Der Herr hat des Tages verheissen (Choeur d'hommes)

7. Was betrübst du dich (Choeur)

Choeur de Chambre du Rias de Berlin

Orchestre des Champs-Elysées

Philippe Herreweghe, dir.

HARMONIA MUNDI HMX2908847

Richard Wagner

Lohengrin : Prélude (Acte III) : Treulich geführt ziehet dahin (Schène 1 - Choeur)

Das süsse Lied verhallt (Scène 2 - Elsa et Lohengrin)

Fühl ichzy dir si süss mein Herz entbrennen (Scène 2 - Elsa et Lohengrin)

Emily Magee, soprano (Elsa)

Peter Seiffert : Ténor (Lohengrin)

Chœur de l'Opéra d'Etat de Berlin

Staatskapelle de Berlin

Daniel Barenboim, dir.

TELDEC 3984-21484-2

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro (Acte IV) :

-Pian pianin le andro più presso (Cherubino, la Comtesse, le Comte Figaro et Susanna)

-Non la trovo (Le Comte, Susanne et Figaro)

-Gente gente all'armi (Tutti)

Angelika Kirschlager, soprano (Chérubin)

Veronique Gens, soprano (La Comtesse)

Simon Keenlyside, baryton (Le Comte)

Lorenzo Regazzo, basse (Figaro)

Patrizia Cioffi, soprano (Susanna)

Angelika Kirschschlager, mezzo-soprano (Chérubin)

Marie Mac Laughlin, soprano (Marcellina)

Kobie van Rensburg, ténor (Basile)

Don Curzio, Antonio Abete, basse (Bartolo)

Antonio, Nuria Rial, soprano (Barbarina)

Concerto Köln

René Jacobs, dir.

HARMONIA MUNDI HMC 801818.20

Gustav Mahler

Lieder eines fehrenden Gesellen : Wenn mein Hochzeit macht

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Philharmonia Orchestra

Adrian Boult, dir.

EMI 7694992

Franz Liszt

Septem sacramenta S 52 : Matrimonium - pour solistes, choeur mixte et orgue

Tamara Takacs, mezzo-soprano

Janos Bandi, ténor

Kolos Kovats, basse

Zsuzsa Elekes, orgue

Chœur de Femmes des Jeunesses Musicales

Chœur d'Hommes de l'Armée Hongroise

Istvan Zambo, dir.

HUNGAROTON HCD 12748

Karl Goldmark

Symphonie n°1 en Mi bémol Majeur op 26 "Noces champêtres" : 5. Tanz Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Jesús López Cobos, dir.

DECCA 390 305

Nico Dostal

Die ungarische Hochzeit : Ungarischer Marsch (Acte III - instrumental) Orchestre Franz Lehar

Marius Burkert, dir.

CPO CPO7779742

