L'OSR après Ansermet (1/5)

PROGRAMMATION MUSICALE

Maurice Ravel

Ma Mère l'Oye : Le jardin féerique

Orchestre de la Suisse Romande

Armin Jordan

ERATO 0190295953539/10

Maurice Ravel

L'enfant et les sortilèges :

1 Oh ma tête (1er tableau) L'enfant la chatte le chat

2 Musique d'insectes de rainettes de crapauds de rires de chouettes / Ah quelle joie de te retrouver Jardin (2ème tableau)

3 II est bon l'enfant il est sage (2ème tableau) Les bêtes L'enfant

Orchestre de la Suisse Romande

Armin Jordan

ERATO ECD 75312

Vincent D'Indy

Symphonie sur un chant montagnard français en Sol Maj op 25 : III. Animé - pour piano et orchestre

Martin Helmchen : Piano

Orchestre de la Suisse Romande

Marek Janowski

PENTA TONE CLASSICS PTC 5186 357

Edouard Grieg

Peer Gynt op 23 :

1 Peer Gynt et les filles des pâturages (Acte II mélodrame) 3 filles des pâturages

2 A sa monture on reconnait le noble (Acte II) (instrumental)Eun Yee 3 Dans le palais du Roi de la montagne (Acte II) Choeur des trolls You : Soprano, Fille des pâturages

Jana Lliev : Soprano, Fille des pâturages

Victoria Reiche : Soprano, Fille des pâturages

Chœur Le Motet de Genève

Orchestre de la Suisse Romande

Guillaume Tourniaire

AEON AECD 0530

Ernest Chausson

Poème de l'amour et de la mer op 19 : La fleur des eaux

Felicity Lott : Soprano

Orchestre de la Suisse Romande

Armin Jordan

AEON AECD 0314

Claude Debussy

La mer L 109

Orchestre de la Suisse Romande

Armin Jordan

ERATO 0190295953539/9

Manuel De Falla

Noches en los jardines de España / Nuits dans les jardins d'Espagne : Danza lejana - pour piano et orchestre

Sergiu Comissiona

Alicia De Larrocha : Piano

Orchestre de la Suisse Romande

DECCA 473820-2

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé : Suite n°2 : Lever du jour - Pantomime Danse générale

Orchestre de la Suisse Romande

Armin Jordan

ERATO 0190295953539/10