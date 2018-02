Grandes héroïnes de la mythologie (1/10) : La belle Hélène

Jacques Offenbach

La belle Hélène : Ouverture

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

Virgin 5454772

Gioacchino Rossini

Les Noces de Pélée et Thétis (Le Nozze di Teti e di Peleo) :

1 Costante al tuo fianco (Duo Thétis et Pélée)

2 Fin del bosco i cupi orrori (Thétis, Pélée et le Chœur)

Elisabetta Scano, soprano (Thétis)

Juan Diego Florez, ténor (Pélée)

Orchestre et Chœur Philharmonique de la Scala de Milan

Riccardo Chailly, direction

Decca 466328-2

Anonyme

Le concert royal de la nuit : Les Noces de Thétis - La Discorde (2ème veille - instrumental)

Ensemble Correspondances

Sébastien Daucé, direction

Harmonia Mundi HMC95222324

Francesco Cavalli

Les Noces de Pélée et Thétis (Le Nozze di Teti e di Peleo) : Mira questi duo lumi (Acte II, scène 11 - Récitatif de Vénus)

Mariana Flores, soprano (Vénus)

Cappella Mediterranea

Ensemble Clematis

Leonardo García Alarcón, direction

Ricercar RIC359

John Eccles

Le jugement de Pâris (The Judgement of Paris) :

1 Nature fram'd thee (Vénus)

2 I yield, I yield (Pâris)

3 Hither all ye Graces, all ye Loves (Choeur)

Lucy Crowe, soprano (Vénus)

Benjamin Hulett, ténor (Pâris)

Early Opera Company

Christian Curnyn, direction

Chandos CHAN 0759

Jacques Offenbach

La belle Hélène : Au mont Ida (Acte I - Air de Pâris)

Juan Diego Florez, ténor (Pâris)

Orchestre du Théâtre Communal de Bologne

Roberto Abbado, direction

Decca 478 5948

Reynaldo Hahn

Divertissement pour une fête de nuit : Tableau mimé n°3 : Le jugement de Pâris (Danse lente)

Le bal de Béatrice d'Este : Léda et l'oiseau

Ensemble Initium

Nicolas Chalvin, direction

Timpani 1C1231

Jacques Ibert

Les amours de Jupiter :

1 Variations de Léda

2 Entrée et variations de Jupiter

3 Pas de deux de Léda et du cygne

Orchestre National de Lorraine

Jacques Mercier, direction

Timpani 1C1230

Jean-Philippe Rameau

Castor et Pollux : ma voix, puissant maitre du monde (Acte II, scène 4 - Jupiter et Pollux)

René Schirrer, basse (Jupiter)

Jérôme Corréas, baryton (Pollux)

Les Arts Florissants

William Christie, direction

Harmonia Mundi HMC 901437

Jacques Offenbach

La belle Hélène : Amours divins ! Ardentes flammes ! (Acte I - Air d'Hélène)

Frederica Von Stade, mezzo-soprano (Hélène)

Orchestre de Chambre d'Ecosse

Antonio de Almeida, direction

Sony Classical 88875183412-14

Christoph Willibald von Gluck

Pâris et Hélène (Paride ed Elena) : O del mio dolce ardor bramato oggetto!

Magdalena Kožená, mezzo-soprano

Orchestre Philharmonique de Prague

Michel Swierczewski, direction

Deutsche Gramophon 471334-2

Christoph Willibald Von Gluck

Pâris et Hélène (Paride ed Elena) : Forse più d'una beltà (Acte II, scène 2 - Hélène, Pâris et Amour)

Susan Gritton, soprano (Hélène)

Magdalena Kožená, mezzo-soprano (Paris)

Carolyn Sampson, soprano (Amour)

Gabrieli Consort & Players

Paul Mccreesh, direction

Archiv Produktion 00289 477 5415

Arrigo Boito

Méphistophélès (extraits de l’acte IV):

1 Notte cupa, truce (Hélène)

2 Forma ideal purissima (Faust)

3 O incantesimo ! Parla ! Parla ! (Hélène)

Montserrat Caballe, soprano (Hélène)

Luciano Pavarotti, ténor (Faust)

National Philharmonic Orchestra

Chœur du Trinity College de Cambridge

Oliviero de Fabritiis, direction

Decca 410175-2

Jacques Offenbach

La belle Hélène : Ces rois remplis de vaillance (Acte I - Ajax 1 et 2, Oreste, Calchas, Achille Ménélas, Agamemnon et le Chœur)

Charles Burles, (Ménélas)

Gabriel Bacquier, (Agamemnon)

Jean Philippe Lafont, (Calchas)

Colette Alliot-Lugaz, (Oreste)

Jacques Loreau, (Achille)

Roger Trentin, (Ajax 1)

Gerard Desroches, (Ajax 2)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 2701718

Jacques Offenbach

La belle Hélène : On me nomme Hélène la blonde… Dis-moi, Vénus ? (Acte II)

Jessye Norman, soprano (Hélène)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI CDM 7692562

Jacques Offenbach

La belle Hélène : C'est le ciel qui m'envoie (Acte II - Duo Hélène et Pâris)

Felicity Lott, soprano (Hélène)

Yann Beuron, tenor (Pâris)

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

Virgin 5454772

Camille Saint-Saëns

Hélène :

1 Scène sixième

2 Scène septième

Rosamund Illing, soprano Hélène

Steve Davislim, ténor (Pâris)

Orchestre Victoria

Chœur Belle Époque

Guillaume Tourniaire, direction

Melba MR 301114-2

Richard Strauss

Hélène l'égyptienne (Die ägyptische Helena) : Zweite brautnacht ! (Acte II - Air d'Hélène)

Renée Fleming, soprano (Hélène)

Orchestre Philharmonique de Munich

Christian Thielemann, direction

Decca 478 1074