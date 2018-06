Finlande, terre de légendes et de musiques (1/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Fredrik Pacius

Maamme (hymne national Finlande)

Orchestre Symphonique de la Radio de Prague

Jan Kucera, direction

Supraphon SU 3995-2

FredrickPacius / Johan Ludvig Runeberg, Poète

Hymne de la finlande : Maamme / Vart land

Chœur de Tapiola

Kari Ala-Pöllänen, direction

Ondine ODE 999-2C

Traditionnel De Finlande

- Peipposenpolkka (Polka du pinson)*

- VarausmatkallejaSulhasentuliaiset (précautions pour la route et cadeaux du fiancé) **

- Ketunvalitus (Les plaintes du renard) ***

Teppo Repo, cithare *

Chanteurs d'un cours de récitation Kalévaléenne **

Martti Pokela, kantélé à 5 et 14 cordes et Jouhikko à 3 Cordes ***

Ocora 600004

Traditionnel De Finlande

- Koko maailmanvalssi (Valse du monde entier)

- Petettynuorukainen (Le jeune homme trahi)

- Hämeenlinnanpolkka (Polka d'Hämeenlinnan)

Ensemble Tallari

Ocora 600007

Eduard Marxsen

15 variationenübereinfinnischesLieds "Die kantele spielerin" opus 67 n°2

Anthony Spiri, piano

CPO 777 319-2

Erik Tulindberg

Concerto pour violon et orchestre en si Majeur opus 1

Kreeta-Maria Kentala, violon

Sixth Floor Orchestra

Jukka Rautasalo, direction

Ondine ODE 971-2

MatthiaeJoannis West-Codex

Nytrukoilkaamsitäpyhäähengiä

Eric Mentzel, ténor

Harry Van Berne, ténor

Peter Dijkstra, basse

Markus Tapio, direction

Opus 111 OPS 30-257

Jean-Sébastien Bach / PhilippNicolai

Choral BWV 645 : Wachetaufruft uns die Stimme / Choral : Synkkäyömaanpeitiaivan - pour orgue et chœur mixte

Chœur de Chambre d'Helsinki

Jan Lehtola, orgue

Nils Schweckendiek, direction

BIS-CD-2322

ZachrisTopelius, texte / Fredrick Pacius

Hymn till finland - pour chœur mixte et orchestre / arrangement pour chœurs d'hommes a cappella d'après l'opéra Kung Karlsjakt

Akademiska Sangföreningen, chœur

Henrik Winkström, direction

BIS-CD-1694

Robert Kajanus

Rapsodie finlandaise n°1 en ré mineur opus 5

Orchestre Symphonique de Lahti

Osmo Vänskä, direction

BIS-CD-1223

Robert Kajanus

Aino

Chœur de l'Université d'Helsinki

Orchestre Symphonique de Lahti

Osmo Vänskä, direction

BIS-CD-1223

Jean Sibelius

Fugue pour Martin Wegelius - pour quatuor à cordes

Quatuor Jean Sibelius

Ondine ODE 850-2

Frederik Pacius

The Hunt of King Charles : Ouverture et Acte 1, scène 1

The Jubilate Choir

Orchestre de l'Opéra National Finlandais

Ulf Söderblom, direction

Finlandia Records FACD 107

Frederik Pacius

The Hunt of King Charles : début Acte III

The Jubilate Choir

Orchestre de L'Opéra National Finlandais

Ulf Söderblom, direction

Finlandia Records FACD 107



