200 ans de "Douce nuit" et autres saveurs de Noël (1/5)

Programmation musicale

Franz Xaver Gruber

Stille nacht, heilige nacht Choeur de la Cathédrale de Regensburg

Dir. Georg Ratzinger

DGG 439669-2

Franz Xaver Gruber

Stille Nacht

Christa Ludwig, Mezzo-soprano

Orchestre non identifié

Choeur d'enfants

WARNER CLASSICS 0190295690205/5

Max Reger

Weihnachten op 145b n°3 - pour orchestre Orchestre de Chambre De Stockholm

Dir. Gustaf Sjokvist

NIGHTINGALE CLASSICS NC 120560-2

Franz Xaver Gruber

BO du film "Joyeux Noël" de Christian Carion : Stille Nacht Dir.Philippe Rombi

17 fans, Rolando Villazon : Ténor

Orchestre Symphonique Bel Arte

WARNER CLASSICS

Alfred Schnittke

Stille Nacht : Senza tempo - pour violon et piano

Daniel Hope, Violon

Simon Mulligan, Piano

NIMBUS NI 5631

Franz Xaver Gruber

Stille Nacht / Pour solistes et voix d'hommes a cappella

Dawn Upshaw, Soprano

Michael Lichtenauer, Ténor

Chanticleer, Ensemble Vocal

TELDEC 8573-85555-2

Franz Xaver Gruber

Stille nacht, heilige nacht

Swingle Singers

PHILIPS 548303-2

Jan Janca

L'année liturgique en 16 préludes de choral pour orgue : Stille Nacht

Wolfgang Baumgratz, Orgue

MDG MDG 606 1572-2

Samuel Barber

Die Natali op 37 : Prélude de choral sur Silent night - réduction pour orgue

Rudolf Innig, Orgue

MDG MDG91720106

Franz Xaver Gruber

StilleNacht

Ensemble Calmus

CARUS 83018

2015

Franz Xaver Gruber

Silent night

Alfred Deller, Haute-contre

Deller Consort

VANGUARD MC 192

Franz Xaver Gruber

Silent night

Bing Crosby

NOEL NL 25234

Franz Xaver Gruber

Silent night

Marcus Roberts, Piano

NOVUS PD 90590

Franz Xaver Gruber

Silent night

Chet Baker, Trompette,

Christopher Mason, Saxophone alto,

Mike Pellera, Piano,

Jim Singleton, Contrebasse,

Johnny Vidacovitch, Batterie

DINEMEC JAZZ DJCD 04

Franz Xaver Gruber

Christmas medley: Away in a manger/What child is this/Silent night

Geri Allen, Piano

MOTEMA MTM69



Arthur Honegger

Une cantate de Noël H 212 : 2ème partie

Thierry Fischer, James Rutherford : Baryton (voix),

Robert Court : Orgue,

Orchestre De La BBC Du Pays De Galles,

Choeur De La BBC Du Pays De Galles,

Enfants des choeurs Tewkesbury Abbey,

Schola Cantorum et Dean Close School Chamber Choir

HYPERION CDA67688

Krzysztof Penderecki

Symphonie n°2 (Wigilijna / Symphonie de Noël)

Krzysztof Penderecki

Orchestre Symphonique De La Radio De Cracovie

EMI CLASSICS 5 74852 2

Franz Xaver Gruber

Silent night

Fairouz : Voix,

Orchestre De Chambre De Londres

Dir. Catherine Ennis

VOIX DE L'ORIENT SERIES VDL CD 515

Franz Xaver Gruber

Douce nuit sainte nuit

Dalida

BARCLAY 511103-2

Leroy Anderson

Un festival de Noël

Boston Pops Orchestra

Dir. Arthur Fiedler

RCA 400 331

Franz Xaver Gruber

Silent night

Elvis Presley

FREMEAUX ET ASSOCIES FA 5383

Franz Xaver Gruber

Silent night (live)

Ray Charles

EMI 094638214427

Franz Xaver Gruber

Silent night

Sidney Bechet : Saxophone soprano,

Jean Claude Pelletier : Orgue

Hammond, Claude Gousset : Trombone, Alix Bret : Contrebasse,

Kansas Fields : Batterie

VOGUE EPL 7 572

Franz Xaver GruberS ilent night holy night - arrangement pour choeur mixte d'enfants et violon

Joshua Bell, Violon

Choeur De New York

SONY 88883762832