La musique classique au cinéma (1/5)

Erik Satie

Parade (ballet) : Le prestidigitateur chinois

Georges Auric et Francis Poulenc, piano

Frémeaux et Associés FA 064

Erik Satie

Parade (ballet) :

- Choral - prélude du rideau rouge

- Finale - suite au "prélude du rideau rouge"

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 7494712

Félix Chaudoir

Derrier' la musiqu' militaire

Paulus, voix et chant

Orchestre non identifié

EPM Records VC 100-8

Hector Berlioz

La Damnation de Faust (Acte IV) :

- Dans mon cœur retentit sa voix désespérée (Scène 18 - Faust, Méphistophélès et chœur)

- Has ! Irimiru karabrao ! (Scène 19 - Méphistophélès et chœur)

- Tradioun marexil fir tru dinxé burrudixé (Scène 19 - Chœur)

Nicolaï Gedda, ténor (Faust)

Gabriel Bacquier, baryton (Méphistophélès)

Chœurs de L'Opéra de Paris

Orchestre de Paris

Georges Prêtre, direction

EMI 5685832

Camille Saint-Saëns

L'assassinat du duc de Guise opus 128 (extraits du film d'André Calmettes - 1908) :

- Introduction (générique) : 1er tableau

- 2ème tableau

- 5ème tableau

Ensemble Musique Oblique

Harmonia Mundi HMC 901472

Hans Erdmann

Nosferatu, une symphonie de l'horreur (film de Friedrich Wilhelm Murnau - 1922):

- Promenade sinistre aux portes du château

- Le livre des vampires

- Nosferatu attaque Hutter (thème n°2)

Orchestre Philharmonique de Brandebourg

Gillian Bunshaft Anderson, direction

RCA 09026 68143 2

Franz Liszt

Grande étude de Paganini en sol dièse mineur S 141 n°3 - pour piano : La campanella

Marc-André Hamelin, piano

Hypérion CDA 67370

Arthur Honegger

Pacific 231 (film d’Abel Gance : La Roue - 1923) : Mouvement symphonique n°1

Orchestre Symphonique de la Radio de Stuttgart

Stéphane Denève, direction

Naxos CD93343

Erik Satie

Entr’acte (film de René Clair - 1924)

Ensemble Ars Nova

Marius Constant, direction

Erato

Edmund Meisel

Le cuirassé Potemkine (film de Sergueï Eisenstein - 1925)

- Le pont

- Vakoulintchouk

- Le feu / La mutinerie / Le Prêtre

Orchestre de la Suisse Italienne

Mark Andreas, direction

Edel Records 0029062 EDL

Jean Wiéner

Clement's charleston (1926)

Jean Wiéner et Clément Doucet, piano

Erato 4509-94813-2

Arthur Honegger (révisé par Marius Constant)

Extraits du film Napoléon (film d’Abel Gance - 1927)

- Générique (Marius Constant)

- La terreur

- Les ombres

- Les mendiants de la gloire

Orchestre Symphonique de Monte Carlo

Marius Constant, direction

Capriccio C5066

Gottfried Huppertz

Metropolis (film de Fritz Lang - 1927) :

- Freder und Josaphat

- Der Aufstand der Arbeiter

- Die Herzmaschine

- Die Überflutung

- Die Flucht

Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin

Frank Strobel, direction

Capriccio C5066

Gus Kahn

Dan Russo et Ernie Erdman, compositeurs et auteurs

The Jazz Singer (film d’Alan Crosland - 1927) : Toot, Toot, Tootsie!

Al Jolson, voix et sifflements (Jack Robin)

Soundtrack Factory SFCD 33533

Charlie Chaplin

Le cirque (film de Charlie Chaplin - 1928)

- Swing little girl

- A struggling circus

Charlie Chaplin, chant

Orchestre et direction non identifiés

Roy Export SAS 66551

Dimitri Chostakovitch

Nouvelle Babylone opus 18 suite pour orchestre : Paris est debout pour des siècles

Orchestre Symphonique d'Etat Russe

Valeri Polianski, direction

Chandos 9600

Boris Vian et Jimmy Walter

Cinématographe

Boris Vian, chant

Jimmy Walter et son ensemble

Polygram 845918-2