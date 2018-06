Les Maîtres chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner : oeuvre créée il y a 150 ans le 21/06/1868 (1/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nuremberg WWV 96 : Prélude - réduction pour piano à 4 mains

Yaara Tal et Andreas Groethuysen, pianos

Sony SK 60142

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nuremberg (Acte II, scène 4) :

- Den Bronnen, den uns Wolfram nannte (Walther)

- O Walther, der du alsosangest (Tannhäuser)

- HerauszumKampfe mit uns allen (Biterolf, Ritter, Tannhäuser )

- O Himmel, laßdichjetzterflehen (Wolfram et Tannhäuser)

- Ha, der Verruchte! (Tutti)

- Der Unglücksel'ge, den gefangen (Elisabeth)

-Weh! Weh mir Unglücksel'gem (Tannhäuser, Ritter, Sänger et Elisabeth)

Gunnar Gudbjörnsson (Walther)

Jane Eaglen (Elisabeth)

Peter Seiffert (Tannhäuser)

Thomas Hampson (Wolfram)

Hanno Müller-Brachmann (Biterolf)

Chœur de l'Opéra d'État de Berlin

Staatskapelle de Berlin

Daniel Barenboim, direction

Teldec 8573-88064-2

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nuremberg :

0uverture

Scène 1

- Da zu dir der Heiland kam (Chœur)

- Verweilt! Ein Wort! Ein einzig! Wort! (Walther, Magdalene, Eva et David)

- Da bin ich (Walther, Magdalene, Eva et David)

Scène 2

- David! Was stehst? (Chœur, David et Walther)

- Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (David et Walther)

- Der Meister Ton (David, Walther et Le Chœur)

- Aller End (Walther et Le Chœur)

Ben Heppner, ténor (Walther Von Stolzing)

Cornelia Kallisch, soprano (Magdalene)

Cheryl Studer, soprano (Eva)

Deon van der Walt, ténor (David)

Chœur et Orchestre d'État de Bavière

Wolfgang Sawallisch, direction

EMI 5551422

Richard Wagner

Franz Liszt

Am stillen Herd S 448 - pour piano

Tanguy de Williencourt, piano

Mirare MIR382

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nuremberg (Acte I, scène 3) :

- SeidmeinerTreuewohlversehen (Pogner, Beckmesser et Walther)

- Gott grüss duch, Meister! (Pogner, Beckmesser, Walther, Sachs, Vogelgesang et Nachtigall)

- Das schöne Fest, Johannistag (Pogner)

- Eva, mein einzig Kind (Pogner, Sachs, Vogelgesang, Nachtigall et Le Chœur)

- Dacht' ich mir (Pogner, Beckmesser, Sachs, Kothner, Nachtigall et Chœur)

- Am stillen Herd in Winterszeit (Walther, Sachs, Beckmesser, Kothner et Vogelgesang)

Kurt Moll, basse (Pogner)

Michael Schade, ténor (Vogelgesang)

Hans Wilbrink, basse (Nachtigall)

Hans Joachim Kelelsen, basse (Kothner)

Michael Schade, ténor (Kunz)

Ben Heppner, ténor (Walther)

Bernd Weikl, basse (Sachs)

Siegfried Lorenz, basse (Beckmesser)

Hans Joachim Ketelsen, basse (Fritz)

Chœur et Orchestre d'État de Bavière

Wolfgang Sawallisch, direction

EMI 5551422

Albert Lortzing, musique

Hans Sachs, texte

- Erster Teil : Was hör' ich! (partie 1)

- Zweiter Teil : ''NichtReichtummachtdas Leben schön'' (partie 2)

Chœur Nürnberger Singgemeinschaft

Frankisches Landesorchester

Max Loy, direction

Memories HR 4550