Claudio Monteverdi et le couronnement de Poppée (1/5)

♫ Programmation musicale ♫

Claudio Monteverdi

Le couronnement de Poppée SV 308 : Sinfonia

Concerto Vocale

René Jacobs, direction

Harmonia Mundi HMC 901333/32

Ottorino Respighi

Feste romane P 157 : Circenses

Orchestre Symphonique de Rome

Francesco La Vecchia, direction

Brilliant Classics 94392

Hector Berlioz

Les Troyens (fin Acte V, scène 3) :

Pluton… semble m'être propice (Didon)

Ah ! Au secours ! La reine s'est frappée ! (Chœur)

Rome… Rome… immortelle (Air de Didon)

Haine éternelle à la race d'Enée ! (Chœur)

Francoise Pollet, Soprano (Didon)

Orchestre Symphonique de Montréal

Charles Dutoit, direction

Decca 443693-2

Albert Roussel

- Aeneas opus 54 ballet pour chœur et orchestre :

- Prélude

- Entrée d'Aeneas

- Danse des ombres

Europachorakademie

Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Bramwell Tovey, direction

Timpani 1C1082

Wolfgang Amadeus Mozart

Ascanio in Alba, K111 - Al mio ben mi veggio avanti

Andreas Scholl, contreténor

Orchestre du Siècle des Lumières

Roger Norrington, direction

Decca 466196-2

Arthur Honegger

Horace victorieux :

- Assez animé (entrée de la foule précédant les Héraults)

- Un peu plus lent (annonce et préparatifs du combat)

- Très animé (le combat)

- Un peu plus large (triomphe d'Horace)

- Très lent expressif et douloureux (lamentations et imprécations de Camille)

- Plus vif (meurtre de Camille)

Orchestre Symphonique de Bale

Paul Sacher, direction

Pan Classics 510053

Benjamin Britten

The rape of Lucretia opus 37 (fin Acte II, scène 1):

- Lucretia, what do you want ? (Tarquinius, Lucrèce, le chœur masculin et le chœur féminin)

- Here in this scene you see (Le chœur féminin et le chœur masculin)

Ian Bostridge, ténor (Chœur d'hommes)

Susan Gritton, soprano (Chœur de femmes)

Peter Coleman-Wright, baryton (Tarquinius)

Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano (Lucretia)

Ensemble du Festival D'Aldeburgh

Oliver Knussen, direction

Virgin Classics 6026722

Georg Friedrich Haendel

La Lucrezia HWV 145

Magdalena Kozena, mezzo-soprano

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

Archiv Produktion 469065-2

Ludwig Van Beethoven

Coriolan ouverture opus 62

Academy of Ancient Music

Christopher Hogwood, direction

Oiseau Lyre 421416-2

Antonio Vivaldi

Tito Manlio RV 738 :

- Se il cor guerriero (Acte I, scène 2 - Air de Tito)

- Vedrà Roma, e vedrà il Campidoglio (Acte II, scène 10 - Air de Manlio)

- Ingrata Roma, e più di Roma ingrato (Acte II, scène 11 - Lucio)

- Combatta un gentil cor (Acte II, scène - Air de Lucio)

Nicola Ulivieri, baryton-basse (Tito)

Karina Gauvin, soprano (Manlio)

Debora Beronesi, mezzo-soprano (Lucio)

Accademia Bizantina

Ottavio Dantone, direction

Naive Records OP 30413

Claudio Monteverdi

Le couronnement de Poppée SV 308 (Acte I, scène 2 à 5) :

- Chi parla ? (Othon et deux soldats)

- Signor, deh, non partire (Poppée et Néron)

- Speranza, tu mi vai (Poppée et Arnalta)

- Disprezzata regina (Ottavia et la nourrice)

Danielle Borst, soprano (Poppée)

Guillemette Laurens, mezzo-soprano (Néron)

Jennifer Larmore, mezzo-soprano (Ottavia)

Christoph Homberger, ténor (Arnalta)

Axel Köhler, haute-contre (Othon)

Dominique Visse, haute-contre (La Nourrice)

Guy De Mey, ténor (1er soldat)

Gerd Türk, ténor (2ème Soldat)

