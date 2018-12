Ida Haendel (90 ans) - (1/5)

PROGRAMMATION MUSICALE

Henryk Wieniawski

Scherzo tarentelle en sol min op 16 - pour violon et piano

Karol Szymanowski

Le roi Roger op 46 : Chanson de Roxane - arrangement pour violon et piano

Georges Enesco

Sonate pour violon et piano n°3 en la min op 25 (Dans le style populaire roumain) : 1. Moderato maliconico

Joseph Achron

Melodie hébraïque op 33 - pour violon et piano

Ida Haendel : Violon et Adela Kotowska : Piano

DECCA 455488-2

Max Bruch

Concerto pour violon n°1 en sol min op 26 :

1. Vorspiel. Allegro moderato

2. Adagio

3. Finale. Allegro energico

Rafael Kubelik et Ida Haendel : Violons

Philharmonia Orchestra

TESTAMENT SBT 1083

Pablo de Sarasate

2 Danses espagnoles pour violon et piano op 23 : 2. Zapateado

Manuel de Falla

La vie brève : Danse espagnole n°1 - arrangement pour violon et piano

Ida Haendel : Violon et Adela Kotowska : Piano

DECCA 455488-2

Johannes Brahms

Concerto pour violon en Ré Maj op 77 : 1. Allegro non troppo (cadence de Joseph Joachim)

Ida Haendel : Violon

Orchestre Symphonique de Londres

Sergiu Celibidache

TESTAMENT SBT1038

Grigoras Dinicu

Hora staccato - arrangement pour violon et piano

Ida Haendel : Violon et Adela Kolowska : Piano

DECCA K 1 076

Piotr Ilitch Tchaikovski

Concerto pour violon en Ré Maj op 35 :

2 Canzonetta. Andante

3 Allegro vivacissimo

Eugene Goossens

Ida Haendel : Violon

Royal Philharmonic Orchestra de Londres

TESTAMENT SBT1038

Béla Bartók

Rapsodie pour violon et piano n°1 Sz 86 BB 94a :

1 Moderato

2 Allegretto moderato

Ida Haendel : Violon et Vladimir Ashkenazy : Piano

DECCA 455488-2

Isaac Albéniz

Recuerdos de viaje : 6 Malagueña dans le style de Granados. Arrangement pour violon et piano

Ida Haendel : Violon et Noel Mewton-Wood : Piano

DECCA 455488-2